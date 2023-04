Aeroporto dell’Elba, Amadio: “Importante votare sì all’allungamento della pista”

Campo nell’Elba, 18 aprile 2023 – “Sì all’ampliamento della pista dell’aeroporto di Campo nell’Elba. Lo dice Marcella Amadio, dirigente nazionale di Fratelli d’Italia.

“Invitata da cittadini, associazioni ed imprenditori elbani per parlare dell’aeroporto elbano – dice –ho scelto un luogo- simbolo, ovvero la pista di La Pila, per ribadire l’importanza strategica di questa infrastruttura che rischia, invece, di sparire. Il 23 aprile, si terrà, nel Comune di Campo, il referendum sull’ allungamento della pista. Invito tutti i cittadini ad andare a votare, esprimendosi per il Sì. È fondamentale mantenere l’aeroporto, ma è anche necessario l’allineamento della pista. Tale infrastruttura è un importante volano per l’economia elbana, perché favorisce, incentiva ed incrementa il turismo, in special modo quello internazionale, garantisce la continuità territoriale e la possibilità di spostarsi velocemente per motivi di studio o di salute. E’ altresì essenziale che lo scalo elbano rimanga nel sistema aeroportuale toscano. Spiace, però, rilevare che, nonostante l’importanza del referendum consultivo, sia stata costituita soltanto una sezione elettorale. Invito tutti i residenti di Campo nell’ Elba a votare SÌ, recandosi, il 23 aprile, al seggio, alla sede comunale posta in piazza Dante Alighieri, al primo piano, Sala Consiliare”.