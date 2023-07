Attacco al sindaco Salvetti, qui la spaccatura del centrodestra

Livorno, 10 luglio 2023 – “Leggendo le dichiarazioni di Andrea Romiti già diffuse su Il Telegrafo Livorno online, sono rimasto sorpreso per la sua aspra critica nei riguardi della politica europea di Giorgia Meloni, tanto più perché non ha mai esternato queste sue perplessità in precedenza, nè mi ha preannunciato la sua uscita dal partito".

Questo il commento di Giacomo Lensi, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia (ora anche coordinatore comunale ad interim) dopo le dimissioni di Romiti da Fratelli d’Italia. "Abbiamo sempre avuto un modo diverso di fare politica, però alla fine io e Romiti – prosegue Lensi – abbiamo sempre marciato nella stessa direzione, ovvero l’interesse del partito".

Sulla conferenza stampa saltata venerdì riguardo la vicenda ex serre Labrogarden, nella quale Romiti ha tirato in ballo il sindaco Luca Salvetti, Lensi dichiara: "Sono stato chiamato al telefono dalla onorevole Chiara Tenerini nella sua veste di coordinatrice provinciale di FI e dalla coordinatrice comunale Elisa Amato, perché non erano d’accordo sulla questione oggetto della conferenza stampa e perché non era stata preparata e concordata prima con gli alleati. A quel punto ho comunicato a Romiti le perplessità di Forza Italia e gli ho chiesto di rettificare la convocazione della conferenza stampa escludendo FI".

Abbiamo così contattato la onorevole Chiara Tenerini: "Sulle dimissioni di Romiti non entro nelle dinamiche del suo partito. Sulla conferenza stampa di venerdì scorso ho subito sottolineato che avrebbe dovuto essere preparata e concordata con gli alleati visto l’argomento spinoso, perciò Forza Italia non ha partecipato. Poi il metodo di fare politica di Romiti, che cavalca temi sull’onda dei comitati di protesta, non lo condivido. Non condivido nemmeno i suoi attacchi al sindaco Salvetti".