Bandecchi a tutto campo nella sua Livorno: “Alternativa Popolare presto il partito più forte d’Italia”

Livorno, 16 marzo 2024 – “In poco più di tre anni Alternativa Popolare diverrà il partito più forte d’Italia”. Così Stefano Bandecchi, leader di Ap e sindaco di Terni, in un incontro con i giornalisti nella sua Livorno, città di cui è originario. Bandecchi lancia anche la consigliera comunale Costanza Vaccaro non solo in lizza per la corsa a sindaco ma anche in futuro come onorevole a Roma. Nella videointervista tutti gli argomenti toccati.

Quattro momenti della visita di Bandecchi a Livorno (Foto Novi)