Capraia, Renzi sindaco per un solo voto

Capraia Isola (Livorno), 15 maggio 2023 – Il risultato elettorale più curioso arriva dal comune toscano più piccolo (e anche più isolato), quello di Capraia. Sull’isola, infatti, Lorenzo Renzi (Obiettivo Capraia) ha vinto con il 49,8% contro la sindaca uscente Marida Bessi (Progetto Capraia), ma più che la percentuale fa clamore il numero assoluto dei voti: 147 Renzi, 146 Bessi, un solo voto di scarto. Nella conta ci sono anche i due voti per Marco Tarelli della Fiamma Tricolore, mentre Gianni Tizzanini (Per Capraia Isola L’Alternativa) non ha preso nemmeno un voto.

Ci sono anche una scheda nulla e due bianche: a questo punto si vedrà se verrà chiesto il riconteggio, visto lo scarto incredibilmente esiguo.