Crisi in giunta a Campo nell’Elba, si dimette l’assessora Pini

Campo nell’Elba (Livorno), 24 giugno 2023 – Crisi in giunta a Campo nell’Elba. L’assessora Ilaria Pini ha rassegnato le dimissioni.

"Intendo rassegnare con effetto immediato le mie irrevocabili dimissioni da assessore all’Ambiente e all’Istruzione, incarico conferitomi un anno fa, in quanto ritengo non sussistano le condizioni per poter esercitare serenamente le funzioni a me delegate».

Così Ilaria Pini che ieri mattina ha comunicato ufficialmente la sua decisione all’amministrazione comunale di Campo nell’Elba.

«Ringrazio per la fiducia che ha voluto accordarmi – ha scritto Pini al sindaco Montauti – ma sono convinta che all’interno dell’eletta amministrazione sia venuto a mancare quel rapporto di fiducia e quella comunicazione diretta e aperta che ritengo indispensabili per poter esercitare un confronto costruttivo. Nel periodo del mio incarico ho sempre cercato di svolgere al meglio, con impegno, trasparenza e disponibilità, i compiti che mi sono stati assegnati. Presento un ringraziamento particolare al delegato alle politiche scolastiche Nicoletta Scotti che mi ha supportata con grande competenza. Colgo l’occasione per ringraziare gli uffici preposti all’Istruzione, in particolare Sandra Landi e Alberto Mancini, i quali mi hanno sempre supportato con professionalità, fiducia e dedizione”.