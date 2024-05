Elezioni comunali Livorno, sei candidati a sindaco e diciannove liste

Livorno, 11 maggio 2024 – Si sono chiuse a mezzogiorno di sabato 11 maggio a Livorno e in tutta Italia le liste collegate ai candidati a sindaco per le elezioni comunali dell’8 e 9 giugno. Livorno rinnova il sindaco. Sono cinque i candidati per Palazzo Civico in campo. Ecco chi sono.

Valentina Barale: è sostenuta dalle liste di Movimento 5 Stelle, Rifondazione comunista, Livorno Popolare, Buongiorno Livorno, Città diversa, Prospettiva Livorno).

Lorenzo Cosimi: un’unica lista, quella del Partito Comunista Italiano.

Alessandro Guarducci: è sostenuto dalla sua lista civica, con all’interno Azione, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega.

Giovanni Pezone: la sua lista è quella di Per Livorno Giovanni Pezone.

Luca Salvetti: cinque le liste per il sinaco uscente. Sono Pd, Riformisti per il futuro, Alleanza Verdi Sinistra, Livorno civica e Protagonisti per la città).

Costanza Vaccaro: due le liste, Alternativa popolare e Livorno per loro.

A livello toscano sono 185 i comuni al voto