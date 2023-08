Livorno e il Pd, Elly Schlein ai Quattro Mori: “Ecco il nostro progetto per l’Italia”

Livorno, 29 agosto 2023 – “La battaglia sul salario minimo va avanti, siamo a 300mila firme”. Così Elly Schlein all’evento che si è tenuto a Livorno al Teatro Quattro Mori e organizzato dal Pd proprio sul tema che in questi mesi i dem stanno cavalcando.

Un appuntamento che ha visto nella città labronica la presenza di tanti esponenti del Partito Democratico, dal sindaco di Prato Biffoni a quello di Firenze Nardella. “Ci interessa riuscire a costruire insieme un progetto per l’Italia che possa tornare a far credere nella politica quel 50% di persone che non stanno andando a votare”, dice Schlein dal palco.

Elly Schlein e la platea ai Quattro Mori (Foto Novi)

"Voi – dice ai simpatizzanti – siete in grado di arrivare dove noi non siamo arrivati riguardo al salario minimo. La raccolta firme prosegue cartacea e sul sito. Se tutti noi rilanciamo adesso questa battaglia raccoglieremo altre firme. Sono 300mila fin qui, un grande risultato realizzato in agosto”.

Schlein ha incontrato, prima di salire sul palco, il comitato “No Cubone”, che sostiene il no alla costruzione di un impianto sportivo nella zona nord di Livorno. Il comitato ha consegnato i suoi documenti alla segretaria Schlein spiegando di aver raccolto “700 firme sulla vicenda”. Il comitato ha detto a Schlein che “la situazione ambientale a Livorno è disastrosa in tante zone”.