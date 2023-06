Festa del tesseramento Pd, a Livorno 150 iscritti in più

Livorno, 19 giugno 2023 – Alla Casa del Popolo di Salviano sabato scorso si è svolta la festa del tesseramento “Il Pd apre le porte” promossa dalla segreteria territoriale.

Folta la partecipazione. Hanno partecipato Marco Simiani deputato, la senatrice Ylenia Zambito, il consigliere regionale Francesco Gazzetti in rappresentanza del segretario regionale Emiliano Fosso (Gazzetti è anche membro della segreteria regionale con delega alle infrastrutture). Monica Giuntini ha coordinato gli interventi.

Silvia Ghelardi, responsabile del tesseramento, ha fatto il punto. "La situazione sta migliorando – ha detto – Ci sono diversi iscritti nuovi on line e nei circoli dove si fa un gran lavoro anche per recuperare i vecchi iscritti. Per ora abbiamo 150 nuovi iscritti per il 2023. Siamo fiduciosi. Le donne sono il 38% dei tesserati".

Francesco Gazzetti ha sottolineato: "Il PD deve essere il partito del dialogo e della disponibilità. Bisogna essere accoglienti e coraggiosi rispetto al lavoro da fare. Tra le priorità ci sono l’imminente apertura di un cantiere del centro sinistra a livello regionale, la creazione di una conferenza programmatica e la creazione di una scuola di formazione politica". Federico Mirabelli, segretario delle federazione livornese ha commentato: "Dopo il congresso nazionale abbiamo assistito anche a Livorno alla richiesta di nuove adesioni al partito, in particolare new entry e anche qualcuno che è tornato".

Sulle linee indicate dal segretario regionale Fossi, Mirabelli ha sottolineato: "Vanno perseguite e sono assolutamente condivisibili. In particolare nella conferenza dprogrammatica indicata da Fossi nel comitato dei saggi è entrata anche Silvia Viviani che riveste l’incarico di assessore nel Comune di Livorno per la giunta del sindaco Salvetti". All’iniziativa c’erano anche Bernardo Taddei segretario dei Giovani Democratici e Rita Villani portavoce delle Donne Democratiche. Hanno portato i loro saluti anche il sindaco di Livorno Liuca Salvetti e il sindaco di Collesalvetti Adelio Antolini.

M. D.