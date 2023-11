“Il Pd è il male di Livorno”. E Lamberti viene espulso dal partito

Livorno, 23 novembre 2023 – “La commissione territoriale di garanzia del Pd, pur ritenendo che ognuno ha diritto alle critiche e al dissenso che se espressi in maniera adeguata possono arricchire il partito, ritenuto violato quanto previsto dall’articolo 4 dello Statuto nazionale del partito e dall’articolo 4 del Codice etico, e ritenuto che le frasi e le pesanti considerazioni e afferazioni in merito al partito, al gruppo dirigente e ai candidati sostenuti dal Pd, rappresentino un grave danno all’immagine del partito. Visto l’articolo 13 del regolamento nazionale delle commissioni di garanzia, dispone la cancellazione di Pasquale Lamberti dall’albo degli elettori e dell’anagrafe degli iscritti. Si ricorda che lo stesso regolamento prevede che l’iscritto possa fare ricorso agli organismi superiori".

Si chiude così il ’matrimonio’ fra Pasquale Lamberti e il Pd che si era già interrotto anni fa quando decise di non rinnovare la tessera, salvo poi rientrare per la passione politica. Ma le esternazioni di Lamberti in fase congressuale - ha sfidato Mirabelli alla segreteria dell’Unione comunale - non sono piaciute e dopo un primo richiamo, dove Lamberti si presentò con l’avvocato Batini, è stata attivata la commissione territoriale su imput di una ventina di iscritti. La lettera, datata 21 novembre, è stata inviata per email e riporta una serie di frasi che sono state impugnate dalla commissione di garanzia per arrivare a questa drastica decisione.

Immediata la reazione del diretto interessato che non si lascia scappare l’occasione per attaccare duramente il suo ex partito: "Il male di questa città non è né la destra, né la sinistra ma il Pd" tuona Lamberti. "Riprenderò la mia associazione Confronto perchè quello che è accaduto mi ha dato ancora di più la voglia di fare politica. Ho comunque deciso che cercherò di parlare con la Schlein perchè la segretaria nazionale del Pd, eletta con la primarie aperte che qui non vogliono fare, deve sapere come questo partito si comporta a Livorno. Sono stato buttato fuori da un gruppo di compagni perchè ho manifestato il mio pensiero. Questa è democrazia?". C’è chi scommette che Lamberti troverà il modo di candidarsi alle prossime elezioni amministrative: "Sinceramente - risponde deciso – la destra non mi ha cercato, ma il centro sì".

di Michela Berti