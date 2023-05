"Il Pd ha imposto Salvetti. Per noi è impensabile, ha distrutto il nostro lavoro"

Livorno, 21 maggio 2023 – “Ho stimato Pizzarotti come amministratore di Parma, ma ora mi sembra un po’ confuso. Ha provato con il Terzo Polo, con Di Maio, poi ha rotto. Ora ’Più Europa’, mah... Quando si vogliono dare lezioni di coerenza, bisogna essere in grado di farla valere".

Stella Sorgente, leader dei Cinque Stelle, non incassa le parole di Pizzarotti rilasciate al Qn ’Tracollo a 5 Stelle per colpa dei padroncini locali’. "Io in questi anni nonostante le alterne fortune del Movimento, sono sempre rimasta lì".

I meet up a Livorno dove sono?

"Stiamo formando il nuovo gruppo territoriale. Questa riorganizzazione è in ritardo, lo ammetto, ma venerdì, in piazza Venti, faremo una riunione con Mario Settino il coordinatore provinciale. Si parte con il gruppo livornese".

Il modello Pisa vede l’alleanza Pd-5Stelle: può valere per Livorno?

"Quello di Pisa non è un modello, è una scelta, legittima. Le dinamiche sono molto diverse perchè a Livorno è tornata una restaurazione del potere che non ha consentito di sviluppare dei dialoghi proficui, a Pisa la storia è diversa".

A Livorno si dice che il principale ostacolo all’alleanza PD-5Stelle sia lei perché il suo «no a Salvetti» è granitico. E’ così?

"Cercare alleanze imponendo un candidato mi sembra del tutto sbagliato. E questo è ciò che fa il Pd. Mirabelli dice da tempo che mi avrebbe chiamato, ma io non ho ancora ricevuto alcuna telefonata. Comunque, il fatto che si stiano ostinando a proporre Salvetti per il secondo mandato è una posizione politica per noi sbagliata. Noi non ci possiamo mettere a sedere con chi propone un soggetto che in quattro anni ha cercato di distruggere quello che avevamo fatto".

Tra Sorgente e Salvetti è un problema personale o politico?

"E’ politico, lo ribadisco. Io rappresento il mio gruppo politico e si tratta di una posizione condivisa e non personale . Tutti sanno chi ha fatto il concordato di Aamps. Vuole altri esempi? Commissione anticorruzione: hanno preferito dare la presidenza alla Lega piuttosto che al M5Stelle. Il Comune si è costituito parte civile contro Filippo Nogarin, una costruzione politica. Vediamo cosa succede in Emilia Romagna, la colpa non è dei sindaci... A Livorno c’è disonestà intellettuale e comportamenti inaccettabili".

E il Movimento Cinque Stelle si sta guardando intorno...

"E’ presto per parlare di alleanze. In consiglio comunale stiamo facendo un percorso con Buongiorno Livorno e Potere al Popolo. Dopo le politiche abbiamo iniziato un dialogo con i sindacati, le categorie, con i consigli di zona...".

La sua passione è sempre quella degli albori del Movimento. Com’è possibile?

"Credo nei valori del M5S: etica pubblica, salvaguardia dell’ambiente, tutela dei più deboli. E’importante fare qualcosa di positivo per il nostro territorio... Credo che ci sia sempre bisogno del M5S".

Michela Berti