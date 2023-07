La Festa dell’Unità torna al Caprilli dal 23 agosto al 3 settembre

Livorno, 29 luglio 2023 – “La Festa dell’Unità quest’anno torna all’ippodromo Caprilli, dal 23 agosto al 3 settembre", parola del segretario comunale Pd Federico Mirabelli.

Dopo settimane di silenzi, di quelli che fanno rumore, sull’evento estivo di riferimento (culturale e politico) del centrosinistra a Livorno, il segretario dem svela a La Nazione/Il Telegrafo alcune delle anticipazioni chiave che contraddistinguono l’edizione di quest’anno, nel segno di quella "estate militante Pd" evocata settimane addietro direttamente da Elly Schlein.

Il nome deciso per la rassegna 2023 "ancora non c’è, ma verrà presto svelato in un’apposita conferenza stampa", ha assicurato il segretario. Quanto alla location scelta dai dem "proprio in questi giorni abbiamo fatto richiesta per l’accesso all’area dell’ippodromo", ha spiegato Mirabelli a questo giornale, aggiungendo che "la volontà originaria era quella di prenotare l’area della Rotonda d’Ardenza nel mese di luglio. Essendo però in questa fase la zona interessata dai lavori post alluvione, l’interrogativo dei cantieri e degli interventi in corso e il non avere notizie certe ci ha portato in un primo momento a temporeggiare fino a dirottare definitivamente verso il Caprilli".

Proprio la Rotonda d’Ardenza, tra le altre cose, era stata lo spazio individuato dal partito per l’edizione "Si Riparte!" del 6-10 luglio 2022, alla quale aveva partecipato anche il vicedirettore de La Nazione Luigi Caroppo, invitato a dibattere e intervistare l’allora segretaria regionale Simona Bonafè e i segretari comunale Faderico Mirabelli e territoriale Alessandro Franchi, a una manciata di settimane dalle elezioni politiche del 25 settembre.

Cosa dobbiamo aspettarci dalla Festa dell’Unità di quest’anno, l’ultima di fatto prima della tornata elettorale amministrativa di primavera prossima? "Una dieci giorni di eventi e dibattiti che vedranno protagonisti gli amministratori comunali, con il coinvolgimento di buona parte della giunta regionale, a partire dal presidente Giani insieme a diversi assessori", ha specificato Mirabelli. Stando alle parole del segretario, ben chiaro sarà il leitmotiv dell’edizione di quest’anno: "La valorizzazione del lavoro dell’amministrazione attualmente in carica attraverso eventi mirati con al centro temi come la casa, il lavoro, il sociale, l’ambiente".

Insomma, un primo vero assaggio di campagna elettorale in cui il Pd livornese dichiarerà con ancora più forza "battaglia alla destra" sostenendo convintamente il sindaco uscente (civico) Luca Salvetti. Resta da chiedersi se ci saranno anche esponenti del Pd Nazionale: "Ci stiamo lavorando, i nomi sono ancora in corso di definizione, ma posso dire che abbiamo avanzato richiesta per alcuni big nazionali. - si è sbilanciato Mirabelli -. Non ci resta che attendere la risposta". Ci sarà anche la segretaria Schlein? "Abbiamo fatto richiesta anche per lei, e con questo ho detto tutto", ha chiuso Mirabelli.

di Francesco Ingardia