"La nostra Costituzione è certamente antifascista, ma anche anticomunista"

Livorno, 23 aprile 2023 – Andrea Romiti, ha visto questa polemica sulla Costituzione e l’antifascismo?

"I problemi di oggi sono la crisi energetica, la sfida dell’Occidente contro le dittature di Russua e Cina. A me non appassiona questo contrasto sulla storia. Vorrei che anche l’opposizione contribuisse su argomenti di attualità".

Parteciperà alle manifestazioni per il 25 Aprile?

"Io ci vado. Quando ero candidato sindaco ci sono stato con un ex candidato sindaco del centrodestra Guido Guastalla, siamo grandi amici e lo rispetto tantissimo. ".

Le parole di La Russa hanno sollevato una bella polemica...

"La Costituzione ha dei principi di democrazia, libertà e uguaglianza. E’ antifascista e anticomunista. Nella Costituzioni non c’è la parola antifascista, ma i principi sono quelli antifascisti e anti comunisti".

Il linguaggio usato dai politici della destra finisce nel mirino degli ’avversari’ politici...

"La sinistra non ha identità di programma. La distruzione del diritto dei lavoratori è avvenuto con il Pd. La sinistra non ha mai fatto politica per la famiglia, per le case popolari. Si identificà solo perchè utilizza la parola antifascista. Si attacca alle parole".

Che ne pensa di Elly Schlein?

"Credo che al Pd servisse una di lotta e di piazza. E l’hanno trovata. Tutti quelli che hanno rovinato il nostro paese, sono nascosti dietro a lei".

Veniamo a Livorno. Nel centrodestra si litiga...

"Eh sì, anche nel centrodestra, come in tutte le famiglie".

Ancora non avete trovato un candidato. Dicono che sia lei a bocciarli tutti, è vero?

"Ma no! (ride Romiti) non me li hanno proposti nemmeno uno, ancora non li conosco".

Cercate sempre un profilo civico?

"A Livorno difficile che il centrodestra vinca al primo turno, un civico può intercettare anche oltre gli schieramenti dei partiti".

A Livorno il Pd e il M5s faranno l’accordo?

"Credo di no, per motivi di carenze caratterali del sindaco Salvetti ma anche da punto di vista programmatico: ambiente e ospedale".

E il centrodestra invece con i 5Stelle?

"Con loro e con Potere al Popolo abbiamo fatto battaglie di legalità e trasparenza sul Comune di Livorno dove il Pd fa muro. Abbiamo fatto commissione di indagine per i fatti corruttivi. Il Pd non la voleva fare ma noi ci siamo riusciti anche se con difficoltà perchè ci hanno fatto un sacco di ostruzionismo. Il segretario Bignone - nominato da Nogarin – è stato cacciato dal Pd, lui aveva detto che in Comune c’erano situazioni ambigue".

Quindi insomma lei mi vuol dire che al ballottaggio centrosinistra centrodestra i 5 Stelle daranno il voto a voi?

"Al ballottaggio i 5Stelle non votano questo Pd a Livorno".

Michela Berti