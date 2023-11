La sinistra si mette in moto, mossa di Potere al Popolo: “Apriamo a Movimento Cinque Stelle e Buongiorno Livorno”

Livorno, 20 novembre 2023 – Sono cominciate le grandi manovre a sinistra del Pd, per le elezioni amministrative del 2024. Il cantiere politico a sinistra del Partito Democratico, ha infatti prodotto il ventilato (e da qualcuno temuto) ’matrimonio’ tra Buongiorno Livorno, Movimento 5 Stelle e Potere al Popolo. Quest’ultimo ha sciolto le sue riserve proprio sabato, chiamando all’adunata gli iscritti per avere il loro imprimatur. Alla fine è stata fumata bianca.

"Diamo corpo, testa e gambe a una coalizione insieme a Buongiorno Livorno e Movimento 5 Stelle" questo l’annuncio arrivato ieri dai vertici locali di Potere al Popolo Livorno, dopo la consultazione (avvenuta sabato) tra gli iscritti invitati a esprimersi sull’ipotesi di alleanza con i Cinque Stelle e Buongiorno Livorno alle prossime amministrative.

"Come avevamo annunciato e come abbiamo fatto 5 anni fa, in vista delle elezioni amministrative – spiegano i vertici di Potere al Popolo – abbiamo chiesto ai nostri iscritti di indicare una direzione alla nostra assemblea. Il quesito scaturito da una assemblea plenaria, chiedeva un parere sull’avvio di una interlocuzione programmatica in vista delle elezioni con Buongiorno Livorno e il Movimento 5 Stelle. Oltre l’85% degli iscritti a Potere al Popolo Livorno è venuto a votare. Un segnale anche questo importante di stretto legame tra chi ci supporta esternamente e chi porta avanti il percorso nell’assemblea. Inoltre vogliamo sottolineare la conferma l’ indicazione scaturita dal voto dove oltre il 90% dei votanti ci ha indicato di cercare un accordo sulla questione del programma e del candidato sindaco, in sinergia e in continuità con Buongiorno Livorno e anche con il Movimento 5 Stelle".

Sul Movimento Cinque Stelle, Potere al Popolo non sembra avere dubbi: "È un soggetto politico che crediamo presenti oggi molti punti di contatto e continuità con il nostro percorso, così come abbiamo visto in questi 5 anni di opposizione in Consiglio Comunale". L’ulteriore passo da fare ora sarà "creare e presentare a tutte e tutti i livornesi, un programma credibile che tocchi sotto ogni aspetto i grandi e gravi problemi della nostra città, e che proponga soluzioni che possano essere attuate per rialzare Livorno dalla grave crisi economica, occupazionale e soprattutto ambientale che sta attraversando".

Lavoro, salari e la partita ambientale (tra le quali la battaglia contro la cementificazione della città e per lo spegnimento entro dicembre del termovalorizzatore Aamps al Picchianti), saranno il terreno di battaglia sul quale il tridente Buongiorno Livorno-Movimento Cinque Stelle-Potere- Popolo sfideranno in campo aperto il Partito Democrstico e i suoi alleati, senza esclusione di colpi. In palio c’è la poltrona di sindaco.

M. D.