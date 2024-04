I 'Protagonisti per la città' per Luca Salvetti sindaco

Livorno, 13 aprile 2024 - Si chiama ‘Protagonisti per la città’, ed è la lista civica «pura» a sostengo della (ri)candidatura a sindaco di Luca Salvetti per le prossime elezioni amministrative di giugno. E’ stata presentata (compreso lo svelamento del simbolo elettorale) questa mattina al Circolo Nautico Orlando Cavallini. Adesso il blocco coalizionale del centrosinistra può dirsi completato. Il sindaco uscente, a caccia del secondo mandato, è sostenuto dal Partito Democratico, da Livorno Civica, Alleanza Verdi Sinistra, il Polo dei Riformisti per il Futuro (Italia Viva, +Europa, Psi, Lde) e, appunto, da questa seconda lista civica.

Ecco i nomi che compongono la lista (ancora in fase di ultimazione):

Alessio Freschi (socio Carli Salviano Ciclismo)

Ambra Fiorini (Turismo, cooperativa Itinera)

Andrea Mazzoni (direttore banco Bpm e presidente circolo vela Antignano)

Angie De Santi Simonini (avvocato del foro di Livorno, diritto penale e diritto di famiglia)

Antonella Filippi (Insegnante e istruttrice danza)

Fabrizio Filippelli (Bio architetto)

Daniela Becherini (Medico sport in pensione)

Chiara Sabbatini (Turismo, cooperativa Itinera)

Cristiano Falleni (Impiegato)

Lara Filippi (ex ginnasta, presidente AGL)

Margherita Neri (Turismo, cooperativa Itinera)

Matteo Panariello (Campione del mondo paralimpico tiro con l’arco)

Michela Castellani (Presidente Strabilianti e funzionaria di banca)

Enrico Querci (giornalista, storico speaker dell’ippica toscana)

Riccardo Ferretti (giornalista sportivo e commerciante)

Roberto Danieli (Primario Pediatria e Neonatologia Ospedale di Livorno)

Sabrina Cicero (Ciclismo)

Silvia Menicagli (Biologa, scrittrice e presidente dell'Associazione Terme del Corallo ONLUS)

Stefano Scotto (Medico)

Virginia Signorini (Turismo, cooperativa Itinera)

Carlo Ceccarelli (Direttore del Centro Interuniversitario Biologia Marina)

Rinaldo Giambastiani (Ingegnere in pensione)

Simone Lenzi (Assessore uscente alla Cultura)