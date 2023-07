Livorno Civica ha scelto Luca Salvetti come candidato sindaco / Video

Livorno, 14 luglio 2023 – Livorno civica «ha scelto Luca Salvetti come candidato sindaco».

La lista civica presieduta da Francesca Ricci gioca già a carte scoperte quando mancano ancora più di 10 mesi alle prossime elezioni amministrative, rivelando la scelta del candidato a sindaco in una video intervista rilasciata a Il Telegrafo.

Prima uscita pubblica giovedì sera per LC, dopo la presentazione ufficiale dello scorso 25 maggio, in una cena di autofinanziamento organizzata al circolo Norfini di Colline a supporto delle idee e delle iniziative che il mondo civico livornese unito ha in serbo per la comunità di qui fino alle prossime elezioni. “Livorno Civica è quella costellazione che ha avuto la forza di mettere insieme quelle forze politiche che si presentarono da sole alle elezioni del 2019, - ha dichiarato Ricci, riferendosi alle liste civiche di quella stagione politica (tra cui Casa Livorno, Futuro, Livorno in Comune, Per Livorno Insieme, ndr) - quando fu eletto il primo sindaco civico della città di Livorno. Questa sera facciamo la nostra prima cena, la nostra prima uscita pubblica dopo quella del 25 maggio.”

Un momento della serata di ieri

"Stasera presentiamo un percorso delle idee che noi abbiamo denominato “Le primarie delle idee”, ovvero una serie di appuntamenti che si terranno prossimamente, una agenda politica di sinistra che coniughi ideali e senso pratico, attraverso 4 iniziative con 4 focus separati su temi a noi cari come l’urbanistica, il sociale, ambiente, turismo, cultura per dare la possibilità alle persone di dialogare e confrontarsi”.

Livorno Civica alla conferenza stampa di presentazione dello scorso 25 maggio aveva rivendicato una identità fortemente progressista. «Un laboratorio politico progressista», questa la formula precisa utilizzata. Non solo, al tavolo dei membri fondatori era stato detto e sottolineato la volontà di identificarsi come una «lista farfalla» che avrebbe, nel tempo, dovuto individuare «tra i vari fiori da impollinare, quello più profumato su cui posarsi».

Scorrendo velocemente la lista degli invitati è saltato all’occhio de Il Telegrafo anche l’invito rivolto al sindaco Luca Salvetti. Rispetto a questo, Ricci ha ufficializzato ai nostri microfoni che «il fiore profumato è stato individuato», ha dichiarato Ricci ai microfoni de Il Telegrafo: «Livorno Civica ritiene che per la realizzazione della città del futuro il nostro candidato in vista delle prossime elezioni amministrative del 2024 sia Luca Salvetti». La presidente Ricci ha motivato tale scelta "sulla base delle nostre radici comuni, di sinistra. Il mondo civico confluito in LC ritiene che questi 4 anni di governo devono finire per poter continuare a realizzare al meglio, con ancora più convinzione, le basi messe nel segno della continuità”. Francesco Ingardia