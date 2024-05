Livorno, corteo anti-Salvini, lancio di uova contro la polizia schierata

Livorno, 2 maggio 2024 - Manifestazione a Livorno, con portuali e studenti in piazza, contro la presenza in città di Matteo Salvini.

Il leader della Lega è atteso per la presentazione del suo libro al teatro Quattro Mori, alle 21, sul retro del palazzo dei portuali livornesi.

«Salvini attento, a Livorno ancora fischia il vento», si legge sullo striscione esposto da Azione Livorno Antifascista in testa al corteo che da piazza Grande ha mosso poco fa verso il teatro. Al momento non si registrano particolari tensioni, a sfilare alcune centinaia.

«Livorno è una città antirazzista e antifascista e noi siamo qui in piazza a manifestare le nostre idee che sono contrarie a quelle del ministro Salvini», ha detto Luca Ribechini, dell'associazione Livorno Porto Pulito.

«Siamo qui perché un ministro non viene a Livorno in qualità di ministro, ma a provocare a fare propaganda in una struttura, il teatro 4 Mori che per noi non ha nulla a che vedere con le idee politiche di Salvini», spiega Massimo Mazza, rsu Alp e coordinamento nazionale porti Usb. «Nessuno vuole impedire a nessuno di parlare - ha aggiunto - e non crediamo che un ministro abbia difficoltà di parlare tra organi di stampa e tv, a noi non ci sembra condivisibile la sede in cui parla».

Proteste contro Salvini a Livorno (Foto Novi)

Pomodori e uova contro la polizia

Lancio di pomodori e uova contro la polizia schierata in assetto antisommossa al corteo di Livorno per protestare contro la presenza in città del leader della Lega Matteo Salvini per presentare il suo libro. Il corteo, organizzato da Azione Livorno Antifascista e partecipato da alcune centinaia di persone, soprattutto portuali e studenti, è giunto di fronte al Palazzo del Portuale, che si trova nei pressi del teatro dei Quattro Mori dove Salvini presenterà il libro. Qui sono partiti i lanci di pomodori e uova contro i reparti mobili della polizia a protezione dell'ingresso.

Ceccardi: “Slogan gravissimo”

"La scritta sullo striscione comparso a Livorno al corteo contro il segretario della Lega - `Salvini attento ancora fischia il vento' - è di una gravità inaudita". Lo afferma l'europarlamentare della Lega, Susanna Ceccardi, presente, questa sera, al Teatro Quattro Mori per la presentazione dell'ultimo libro del leader della Lega. "Siamo di fronte a una vera e propria minaccia, da non sottovalutare assolutamente, che rimanda agli anni `70 più bui. Mi attendo - aggiunge Ceccardi - un'unanime condanna da parte di tutte le forze politiche. C'è una parte della sinistra che non ha ancora imparato le regole basilari della democrazia e continua a manifestare impunemente e in maniera indegna la propria intolleranza verso chi non la pensa come loro. Questa violenza verbale che rischia di tradursi in violenza fisica è del tutto irricevibile e va condannata senza se e senza ma"