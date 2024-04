Livorno, Salvetti presenta il suo comitato: “A giugno decideranno gli elettori”

“Saranno i livornesi, comunque, a decidere”. Così il sindaco di Livorno Luca Salvetti presentando il suo comitato elettorale in via Marradi. Una sede scelta “perché questa è la porta del centro, è un luogo anche scelto dai giovani per stare insieme”. Salvetti chiede ai livornesi il voto per un secondo mandato dopo i primi cinque anni.

La presentazione del comitato elettorale di Salvetti (Foto Novi)

Inevitabili da parte dei cronisti le domande sullo strappo profondo tra la sua maggioranza e l’opposizione sul piano operativo, tra l’ostruzionismo della stessa opposizione e le polemiche roventi in aula. “Qualunque cosa accadrà saranno i cittadini a decidere. Qualcuno ha voluto fare ostruzionismo usando addirittura l’intelligenza artificiale per scrivere gli emendamenti”, chiosa Salvetti.

Erano presenti gli alleati di coalizione e diversi candidati.