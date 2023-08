Livorno, torna la Festa dell'Unità

Livorno, 19 agosto 2023 - E’ stato presentato il programma e reso pubblico il parterre di ospiti della Festa dell’Unità del Partito Democratico livornese, che quest’anno torna all’Ippodromo Caprilli dal 23 agosto al 2 settembre, con la sola pausa per le corse dei cavalli domenica 27. Spettacoli, cibo e tanta politica gli ingredienti dell’edizione 2023. Chiaro ed immediato il titolo scelto dai dem per la rassegna di quest’anno: “Livorno in corsa per il futuro”. «L’idea è quella di valorizzare l’azione sia della amministrazione comunale nell’arco della legislatura e sia del partito, ovvero la capacità di mettere a terra progetti volti a garantire un futuro prospero per la città», ha dichiarato nella conferenza stampa di presentazione il segretario comunale Federico Mirabelli. I dibattiti su lavoro, casa, infrastrutture, sanità, diritti, porto, rifiuti, terzo settore, immigrazione i temi caldi che verrano affrontati nell’edizione di quest’anno, per mezzo di interventi, interviste e dibattiti tra gli ospiti sul palco. «Particolare spazio e attenzione sarà rivolta all’amministrazione attualmente in carica» ha precisato Mirabelli. Una Festa dell’Unità, insomma, utile ai dem ancora una volta per ribadire «l’appoggio incondizionato» alla amministrazione Salvetti». A riprova di ciò, la presenza della giunta al gran completo lungo tutta la kermesse. Quanto agli ospiti? Il sindaco Salvetti sarà protagonista della serata inaugurale, mentre presidente di Pd e Emilia-Romagna Stefano Bonaccini torna a Livorno, dopo il passaggio durante la fase congressuale dello scorso inverno, per essere intervistato dal vicedirettore de La Nazione Luigi Caroppo la sera del 26 agosto. Due giorno dopo, il 28, la giornalista de La Nazione Michela Berti intervisterà i segretari Pd Mirabelli e Franchi, comunale e territoriale, nell’evento “La strada per le amministrative del 2024”. A Livorno anche altri esponenti dem di peso, tra cui il segretario regionale Fossi (28 agosto), il presidente della Regione Giani (30 agosto), i parlamentari Simiani, Boldrini, Zambito e l’ex segretario nazionale Nicola Zingaretti (1 settembre). Infine, la segretaria Elly Schlein tornerà a Livorno la sera del 29 agosto, alla Rotonda d’Ardenza, per la chiusura dell’estate militante e della campagna sul salario minimo. «Sarà una serata aperta a tutti dato che il tema del salario minimo è un tema di sinistra - precisa Mirabelli -, per cui mi aspetto di vedere anche e persone che non votano il Pd».