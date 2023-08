"Parte Effetto Venezia, ma il Comune nasconde proprio… la cantina del Venezia"

Livorno, 2 agosto 2023 – "Leggo sui social la giusta denuncia della cantina del Venezia che è stata esclusa (e nascosta) da Effetto Venezia, lo storico evento del quartiere. Con la sua recinzione, il cantiere per i lavori del fantomatico ponte su viale Caprera nasconde la sezione nautica del quartiere”.

Lo denuncia Alessandro Perini, consigliere comunale di Fratelli d’Italia. Che aggiunge: “Non dobbiamo dimenticare che la cantina si autofinanzia proprio con le iniziative collegate alla kermesse, non poterne sfruttare la visibilità è un danno per l'attività che svolgono. Purtroppo la trascuratezza e l'incapacità degli organizzatori (Comune e Fondazione LEM) ha fatto sì che l'evento di quartiere si svolga proprio senza i "padroni di casa".

"Visto che i lavori del ponte sono impantanati da mesi – aggiunge Perini – , il cantiere non si può cancellare. Ma sarebbe bastato poco per trovare una soluzione. Sarebbe bastato stampare sui teli del cantiere le foto delle imprese sportive del Venezia e indicare la presenza della cantina. Invece la sezione è stata tappata da teli con stampati sopra i loghi della Fondazione LEM e immagini della Terrazza Mascagni. Una scelta davvero senza senso”.

Perini prosegue: “Da livornesi andiamo giustamente orgogliosi della nostra tradizione remiera, il nostro Palio sarebbe il più bello in assoluto, se più conosciuto e spiegato fuori città. Prendiamo allora la città del Palio più famoso al mondo: a Siena sarebbe pensabile fare un evento in una contrada, escludendo la stessa dall'organizzazione? Ovviamente no".