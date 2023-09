"Pd e Fdi, partito unico del cemento". Arena Astra, dubbi e querele

Livorno, 17 settembre 2023 – “Fratelli d’Italia ha creato con il Pd il ’partito unico del cemento’. Prima con scarsa opposizione in consiglio sul Piano strutturale e il Piano operativo comunale. Poi con l’operazione ex Arena Astra".

La grillina Stella Sorgente è un fiume in piena e attacca FdI e Pd: "La Gente di Mare Srl (amministratore delegato è Elena Di Tizio, ex candidata nel 2019 di FdI alle amministrative, membro del direttivo provinciale e responsabile regionale del dipartimento navigazione del partito), con Libertas e Circolo ex dipendenti cantiere Orlando, ha presentato una proposta al Comune per realizzare all’ex Arena Astra una piscina semi-olimpionica da usare per corsi di formazione per marittimi, che gestirebbe proprio Gente di mare, nella quale il presidente provinciale di FdI Giacomo Lensi ha tenuto corsi di formazione. Tutto ciò suscita in noi dubbi perché potrebbe esserci un potenziale conflitto di interessi e un vulnus politico".

Sempre la Sorgente: "A monte di tutto ciò ci sono le dimissioni, lo scorso luglio, del capogruppo in Comune di FdI Andrea Romiti, critico sulle questioni urbanistiche. La sua opposizione, forse, non avrebbe trovato sponda in FdI. Infatti come il sindaco Salvetti ha detto sempre a luglio in consiglio, quando sono stati adottati Piano operativo e Piano strutturale, è stato chiamato dai vertici locali di Fdi che hanno preso le distanze da Romiti".

Il presidente provinciale di Fratelli, Lensi, replica: "Preannuncio per la prossima settimana una conferenza stampa per controbattere alla Sorgente. Respingo ogni allusione a ’inciuci’ tra noi e Pd. Poi la Sorgente ha risposto in modo evasivo quando La Nazione le ha chiesto se intenda presentare un esposto alla Procura. Non escludo invece io di querelare la Sorgente".

M. D.