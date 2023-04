Pd, Lamberti ascoltato dalla commissione: “Sono entrato da uomo libero e uscito da uomo altrettanto libero” / Video

Livorno, 18 aprile 2023 - Si è concluso con un nulla di fatto l’incontro tra Pasquale Lamberti, figlio dell’ex sindaco e uno dei massimi esponenti del circolo di Pd di Collinaia, e la Commissione territoriale di garanzia della federazione Pd livornese.

Un incontro che potremmo definire interlocutorio e niente più. Chi si aspettava una presa di posizione forte da parte della Commissione è rimasto deluso.

Vale la pena ricordarlo, per contesto, che la Commissione presieduta da Pier Luigi Bosco aveva convocato Lamberti in via Donnini quest’oggi per le 17.30. Come ordine del giorno il contenuto di alcuni post condivisi via social dall’esponente di minoranza dem negli ultimi tempi, giudicati “contrari” rispetto all’indirizzo politico proveniente dalla segreteria comunale di Mirabelli, nonché, più in generale, all’amministrazione del primo cittadino Luca Salvetti.

“Sono entrato da uomo libero e uscito da uomo altrettanto libero - ha dichiarato Lamberti ai microfoni de La Nazione e Il Telegrafo, al termine dell’incontro -. In ogni partito che si chiama democratico deve comprendere al suo interno dei pesi e dei contrappesi, una maggioranza e una minoranza. Io rappresento il 14% e continuerò a farlo”.

Francesco Ingardia