Piombino, Ferrari fa il bis: “È un’emozione grandissima. Continuerò a difendere la città”

Piombino (Livorno), 25 giugno 2024 – “E’ una grande vittoria, è un’emozione grande". Sono le prime parole di Francesco Ferrari che è stato rieletto sindaco di Piombino con il 57.48%. La vittoria era nell’aria, il distacco era evidente già dal primo turno, ma fino a quando la matematica non era dalla sua parte Ferrari nella sede del Comitato elettorale ieri, non si è fatto vedere. Poi i numeri sono scivolati via, seggio dopo seggio e poco prima delle 16 è arrivato, insieme a Marco Macchioni, Luigi Faggiani e Paolo Benesperi. Un saluto per tutti e poi prima di fermarsi, "vado a dare un abbraccio a mia moglie", ha detto. Un abbraccio liberatorio, felice, mentre continuavano ad arrivare i risultati dai seggi.

C’erano tutti, i candidati delle liste, gli ormai ex assessori, amici e tanta gente pronta a congratularsi, a festeggiare. Un lungo applauso quando ha iniziato a ringraziare tutti e la parola d’ordine è stata unità. "E’ la vittoria di una città. Continuerò a difendere Piombino: sarà una sola città, una sola comunità. Oggi hanno vinto la coerenza, il cambiamento, l’amore per questo territorio e per il bene comune. Ha vinto il futuro che Piombino può avere e che, con noi, avrà.

Oggi ha vinto una squadra e un progetto che ha saputo dimostrare che l’unico interesse da perseguire è il bene della città e dei suoi cittadini. Abbiamo lavorato instancabilmente per cinque anni per invertire una rotta pericolosa e restituire a Piombino la speranza che merita.

Adesso, grazie alla rinnovata fiducia dei piombinesi, potremo continuare in questo lavoro con determinazione e impegno fino a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Vogliamo una città unita e coesa, perché è questo l’unico modo per affrontare le sfide che questa città attende. Nei miei primi cinque anni da sindaco ho posto le basi per questo sviluppo, adesso, insieme, raccoglieremo i frutti. Grazie a tutti i piombinesi che hanno nuovamente riposto la propria fiducia in noi, in me: questo, per me, è motivo di grande soddisfazione e mi dà la necessaria energia per affrontare questo nuovo mandato da sindaco. Esattamente come cinque anni fa prometto di essere il sindaco di tutti, di difendere Piombino, di lavorare per il bene comune e di riportare la nostra amata città allo splendore che merita".