“ProPositivi anche in altri Comuni”. Lippi vuole esportare la sua lista

Cecina (Livorno), 30 ottobre 2023 – “L’idea di una lista civica dal nome ProPositivi è stata mia, nel 2019, quando siamo riusciti a battere la Destra che nello stesso giorno, per il voto delle elezioni Europee, a Cecina aveva un vantaggio di oltre 15 punti".

Samuele Lippi, dopo la sfiducia determinata dalla dimissione in blocco di nove consiglieri comunali e la decadenza come sindaco, intende ripartire proprio da quella intuzione di quasi cinque anni fa. Con un gruppo di delelissimi, tra i quali l’ex presidente del consiglio comunale Sabrina Giannini, la consigliera Flavia Bellani e nuovi innesti come Federico Fulceri, Lippi si prapara a dare l’assalto non solo al Comune di Cecina, ma a tutti i Comuni della provincia di Livorno dove la lista ProPositivi dovrebbe presentarsi alle prossime amministrative.

Un ritorno in campo a tempo pieno?

"In realtà – spiega Lippi – saranno Sabrina Giannini, coordinatrice provinciale di ProPositivi e il candidato sindaco per la lista a Cecina a essere in prima linea. Io sono stato per quasi dieci anni sindaco ed è giusto che ci siano forze nuove, ma chiaramente seguo da vicino e sostengo tutte queste iniziative".

La vicenda della fine della consiliatura a Cecina ormai è alle spalle?

"Ho già spiegato le mie ragioni e ritengo che il Pd abbia fatto un errore. Ora guardo avanti per costruire qualcosa di positivo".

Cioè?

"Pro-Positivi, che sarà declinata nei vari Comuni (ProPositivi per Cecina, ProPositivi per Rosignano ecc) vuole essere un movimento ’per’ e non ’contro’. Vuole cercare di fare cose in positivo. Perché amministrare bene un Comune, avere una sanità e servizi che funzionano, scuole, strade, sociale, aiuti all’economia, non è nè di destra, mè di sinistra".

E quindi?

"Significa che ProPositivi starà dalla perte dei programmi e dei candidati con cui trova una sintonia al di là dello schieramento politico. Ad esempio abbiamo convergenze con il sindaco Ferrari di Piombino e con Marabotti di Rosignano nel Cuore, due pesone che hanno orientamenti politici diversi. A noi, che siamo un gruppo trasversale interessa fare le cose giuste per i cittadini".

E a Cecina?

"A Cecina presenteremo un nostro candidato e ci presentiamo per governare al di là degli schieramenti di destra e sinistra".

di Luca Filippi