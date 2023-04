Romano: “Non è vero che esco dal Pd, è la casa di tutti i riformisti”

Livorno, 24 aprile 2023 – "Leggo che qualcuno ha scritto di una mia uscita dal Partito Democratico. Si tratta di una bufala. Non solo perché ho già rinnovato per il 2023 la mia iscrizione al Pd (Federazione di Livorno), ma soprattutto perché sono profondamente convinto che il Pd sia e debba rimanere la grande tenda plurale di tutti i riformisti italiani. Questo nell'interesse della democrazia italiana, della sinistra e delle ragioni di un riformismo a vocazione pragmatica e popolare che sia davvero capace di incidere sulla realtà e che proprio per questo non deve essere regalato a piccoli partiti personali. Ho partecipato con convinzione alla campagna congressuale di Stefano Bonaccini e non considero affatto la vittoria di Elly Schlein, che ha tutto il mio rispetto personale e politico, una motivazione sufficiente per abbandonare l'impegno politico e personale dentro il Pd".

Lo dichiara Andrea Romano, ex deputato del Partito democratico a proposito di alcune indiscrezioni pubblicate dal quotidiano Il Giornale e dal sito Dagospia.