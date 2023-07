Romiti (FdI) intervistato da un regista tunisino: “Il sistema immigrazione va ripensato” / Video

Livorno, 6 luglio 2023 – “Occorre una gestione dell’immigrazione differente. Bisogna ripensare questo sistema convincendoci tutti che l’immigrato entra in Europa, non in Italia, per cui in questa cornice ogni paese europeo deve mettersi a disposizione per accogliere una quota di immigrati che approdano sulle coste italiane. Accogliere significa dare un lavoro a chi arriva, perciò serve un decreto flussi. Fratelli d’Italia vuole una immigrazione regolare. Chi ha lavoro ha dignità e sulla base di questo presupposto non c’è più differenza tra noi e chi arriva dall’altra sponda del Mediterraneo”.

Il video

Lo ha detto Andrea Romiti di Fratelli d’Italia al regista tunisino Nejib Belkadhi, arrivato a Livorno con la troupe al seguito per realizzare una puntata del docu-film sulla condizione dei migranti regolari e non regolari. Questa iniziativa rientra nel Progetto europeo Borders, prodotto da Propaganda. Borders vuole raccontare le difficoltà dei migranti regolari in italia e in Europa. M.D.