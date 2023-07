Salvetti sale ancora nella classifica di gradimento dei sindaci: è terzo in Toscana, undicesimo in Italia

Livorno, 10 luglio 2023 – Luca Salvetti sale ancora nel gotha dei migliori sindaci italiani.

Il sindaco di Livorno è 11esimo per gradimento con il 58.5% nella classifica nazionale dei sindaci del Sole 24 ore, tra 87 sindaci, e terzo in Toscana.

Rispetto allo scorso anno ha guadagnato 7 posizioni (era infatti 18esimo) e + 1.7%.

Con lui al top in Toscana anche Dario Nardella di Firenze e Matteo Biffoni di Prato.

"Queste classifiche - commenta il sindaco Salvetti - vanno valutate con molta serenità. Certamente a questo punto dopo 4 anni di posizioni al top c'è la grande soddisfazione per come la gente valuta il lavoro fatto e soprattutto la dedizione e l'entusiasmo mio e della mia squadra nel migliorare e rilanciare la città. Il gradimento è per il sindaco ma è un gradimento generale anche per il lavoro degli assessori, della maggioranza e di tutta la struttura comunale".