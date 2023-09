"Sarà un nuovo esperimento". Cinque Stelle e Buongiorno Livorno, ancora misteri su #doposalvetti

Liviorno, 21 settembre 2023 – No accenna a disperdersi la nebbia che avvolge l’iniziativa ribattezzata #doposalvetti promossa da Buongiorno Livorno in Movimento 5 Stelle. Neanche la conferenza stampa di ieri che si è tenuta nella sala De Majo, nel bel mezzo dei lavori dell’assemblea consiliare, ha sciolto la riserva. Per quella si dovrà attendere l’iniziativa vera e propria che si terrà domani alle 18 al palazzo dei Congressi dei Pancaldi.

Ma insomma, si può sapere di che cosa tratta questo #doposalvetti? Di un programma scritto di pugno da 5S e BL? Di un candidato sindaco comune da sostenere?

Per il momento, parliamo dell’avvio di un "nuovo esperimento politico a cui prenderanno parte esperti e relatori misti, con trascorso politico e non, che a vario titolo vogliono dare un contributo alla città", dichiara la capogruppo 5S Sorgente. Un esperimento, però, che poggia su un "pericolo" alle porte della città di Livorno: "la riconferma a sindaco di Luca Salvetti". Sul punto, Barale avverte addetti ai lavori e (rivali) politici: "Quella di venerdì sarà una chiamata alle armi".

"Vogliamo lanciare - aggiunge - un messaggio di apertura alla città per questa nuova fase costituente. Gettiamo un seme di una alleanza che ci auguriamo si estenda oltre il M5S e BL". Per evitare slanci in avanti però, il consigliere Vecce getta acqua sul fuoco puntualizzando che "non è oggi il giorno del matrimonio". Anche perché la linea (dall’alto) l’aveva dettata per i grillini la coordinatrice regionale Irene Galletti: "Ancora prematuro parlare di alleanza con BL e Pap", aveva detto a La Nazione.

Certo, il dato politico è che il M5S prova ad aprire "un fronte" con altre forze. Ma con chi, oltre a BL? In fondo, per quanto consolidato sia stato l’asse in consiglio comunale, Potere al Popolo alla conferenza stampa di ieri, non era presente. "Non è ancora soggetto promotore", precisa Barale. "Speriamo siano presenti però venerdì", aggiunge Sorgente in quanto "invitati".

"Lo stesso vale per Prospettiva Livorno", ‘pianeta’ civico che sembra ruotare vicino all’orbita di 5S e BL. Si fa vedere infine Pasquale Lamberti, candidato segretario Pd sconfitto al congresso di febbraio. "Mi convince il concetto espresso da queste due donne coraggiose - dice riferendosi a Barale e Sorgente - di voler andare oltre il ‘sistema Salvetti’. D’altra parte ho ribadito tale necessità al congresso: un vero civico è chiamato ad unire; quello che c’è divide e fa da ostacolo a una più ampia alleanza fintanto che non è data per ufficiale la sua candidatura".

Uscirà dal Pd quando il centrosinistra lo farà? "Mi porrò il problema quando accade", dice Lamberti. Intanto conferma che sarà presente "in veste di dirigente Pd" all’iniziativa ai Pancaldi.

di Francesco Ingardia