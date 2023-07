Simiani (Pd): “Rixi conferma il taglio dei soldi per l’interporto”

Livorno, 8 luglio 2023 - "Sull'interporto di Livorno finanziato dal Governo Draghi e definanziato da quello Meloni comprendo l'imbarazzo del senatore della Lega Manfredi Potenti. Capisco il suo disagio e quello della Lega per le dichiarazione del viceministro Rixi: conferma di aver tolto 300 milioni di euro per la Toscana ma per lui si tratta solo di una operazione contabile. Le chiacchiere stanno a zero: il Ministro Salvini ha ufficialmente sottratto risorse già assegnate, se poi verranno reintegrate in Legge di Bilancio sarà solamente un risarcimento dovuto e niente più. Comunque aspettiamo la risposta alla mia interrogazione": è quanto dichiara Marco Simiani, capogruppo Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio sulla decisione del Mit di annullare i finanziamenti disposti nel 2022 per le opere relative all'Interporto di Livorno.