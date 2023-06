Unione Popolare, presidio per il salario minimo: “No allo sfruttamento legalizzato dei lavoratori” / Video

Livorno, 15 giugno 2023 – Stamani, davanti al Museo della Città di Livorno, l’Unione Popolare (formata da Potere al Popolo e Rifondazione comunista) ha allestito un banchetto per la raccolta di firme a sostegno del salario minimo. Vittorio Cateni e Aurora Trotta, di Potere al Popolo Livorno, hanno incontrato la stampa per illustrare l’iniziativa.

Vittorio Cateni: “La scelta del Museo della Città non è casuale, perché qui opera la cooperativa Itinera che paga i lavoratori al di sotto della soglia da noi nostra proposta. Promuoveremo più raccolte di firme in città perché crediamo che la vera innovazione sia la partecipazione popolare, cosa che finora manca anche su altri terreni di confronto altrettanto importanti”.

Aurora Trotta: “Non accettiamo lo sfruttamento legalizzato anche nei patrimoni e nei luoghi simbolo della nostra città. Non si sfruttano ragazzi e ragazze, uomini e donne cui vengono dati 5-6 euro l’ora. Chiediamo che ricevano almeno 10 euro l’ora di salario minimo. Il sistema cooperativo è stato snaturato negli anni, oggi viene usato per sfruttare e non per garantire la sicurezza dei lavoratori sotto tutti i punti di vista”.