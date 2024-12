Basket, la Pielle espugna Latina

Latina, 29 dicembre 2024 – Quarta vittoria consecutiva per la Pielle Livorno che riesce ad avere la meglio su Latina per 71-78 al termine di un match tutt’altro che semplice nonostante i pochissimi minuti giocati da Leonzio. L’approccio alla gara non è dei migliori per i biancoazzurri che permettono ai laziali di scappare sul +10 nel primo quarto (17-7), per poi reagire nel secondo parziale ed accorciare fino al -3 riuscendo ad ovviare a delle percentuali negative al tiro (10/31).

Nel secondo tempo inizia a carburare Venucci che con triple e tiri liberi porta avanti la Pielle a metà terzo parziale. Da quel momento i ragazzi di Campanella non lasciano mai la testa riuscendo a respingere ogni tentativo di rimonta di Latina, a cui va riconosciuto un grande spirito combattivo. I laziali, infatti, nel finale tornano a -3 nonostante tutti i lunghi fossero fuori per falli, ma la Pielle non trema e capitan Campori dall’angolo chiude la partita. Per i biancoazzurri i migliori sono Venucci con 19 punti tirando con il 50% da 3, 6 rimbalzi e 7 falli subiti e Bonacini, autore di 17 punti, 5 rimbalzi e 7 assist. Fondamentale soprattutto nel finale l’apporto di Vedovato che chiude con 12 punti ed un ottimo 6/7 dal campo. Tra gli uomini di coach Martelossi vanno segnalati i 19 punti di Paci, un rebus irrisolvibile per i lunghi piellini durante tutta la gara. Una vittoria importante per chiudere bene il 2024 e prendere fiducia in vista della sfida contro l’imbattuta Roseto che aspetta i ragazzi di Campanella il 5 gennaio.

IL TABELLINO

Benacquista Assicurazioni Latina - Toscana Legno Pielle Livorno 71-78 (19-13, 16-19, 16-26, 20-20)

Benacquista Assicurazioni Latina: Paolo Paci 19 (8/11, 0/0), Marco Mennella 14 (2/4, 2/6), Lorenzo Baldasso 14 (3/5, 2/8), Daniele Merletto 11 (0/1, 3/9), Agustin Caffaro 8 (4/7, 0/0), Andrea Ambrosetti 4 (2/2, 0/2), Felix Amo 1 (0/1, 0/1), Arcangelo Guastamacchia 0 (0/1, 0/0), Marco Giancarli 0 (0/0, 0/4), Tommaso Rossi 0 (0/0, 0/1), Matteo Tarozzi 0 (0/0, 0/0), Stefano Zappone 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 12 / 16 - Rimbalzi: 38 9 + 29 (Agustin Caffaro 10) - Assist: 18 (Lorenzo Baldasso, Marco Giancarli 4)

Toscana Legno Pielle Livorno: Mattia Venucci 19 (2/6, 3/6), Davide Bonacini 17 (5/10, 1/3), Jacopo Vedovato 12 (6/7, 0/0), Daniel Donzelli 7 (2/6, 1/4), Janko Cepic 7 (3/3, 0/0), Luca Campori 5 (1/4, 1/3), Maurizio Del testa 5 (1/2, 1/6), Alessandro Paesano 4 (2/3, 0/1), Ennio Leonzio 2 (0/0, 0/0), Lorenzo Baggiani 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 13 / 20 - Rimbalzi: 33 7 + 26 (Mattia Venucci 6) - Assist: 13 (Davide Bonacini 7)