Livorno, 9 maggio - Stamani altro allenamento per il Livorno, che sabato (ore 15) sarà all'Euganeo di Padova per l'ultima giornata della 'regoular season' del campionato di Serie B. Poi sarà salvezza diretta oppure playout.

LA PREPARAZIONE - La seduta di stamani al 'Picchi' è cominciata con un riscaldamento con il pallone, poi è stato dato spazio agli schemi e alla tattica. Nel finale si è giocata la consueta partitella: la squadra è parsa tonica: leggero affaticamento per Rocca e Porcino, ma nulla di preoccupante. Domani mattina, venerdì, al Centro Coni di Tirrenia l'ultima rifinitura, poi la conferenza stampa di presentazione del match e la partenza per il ritiro veneto.

L'ARBITRO - Padova-Livorno sarà diretta da Antonio Rapuano di Rimini (la scheda), assistenti Luciano e Mokhtar, quarto uomo Santoro.

I BIGLIETTI - Fino alle ore 19 di stasera sono stati venduti più di 1.500 biglietti. C'è tempo fino alle 19 di venerdì per comprarli presso i punti vendita del circuito Listicket di tutta Italia (elenco consultabile su: www.listicket. com) e sul sito sport.ticketone.it al prezzo unico di favore di €. 12,00 (+ commissioni). Il totale messo a disposizione per gli ospiti era di 2.000 tagliandi. Non è necessaria la Tessera del tifoso. E' probabile (almeno si spera...) un'impennata finale. Com'è noto, pullman non ce ne sono a causa degli sbarchi dei turisti delle crociere, quindi i tifosi si stanno organizzando con le 'pool car' per conto loro. Fervono le trattative per i passaggi...

LE 'COMBINAZIONI' - La vittoria del Foggia contro il Perugia (1-0) nel posticipo ha complicato un po' le cose al Livorno. I pugliesi sono a quota 37, una lunghezza sotto gli amaranto. Il Livorno non ha più la certezza del quintultimo posto (che consente di avere il ritorno in casa e il doppio pareggio a favore nei playout). Sfuma la possibilità di chiudere la classifica a più 5 sulla quart'ultima. Ma è ancora possibile la salvezza diretta...

VEDI LA CLASSIFICA

Ricordiamo che sabato il Foggia andrà a far visita al Verona, con l'Hellas che dovrà vincere per non restare fuori dai playoff. Gli intrecci di classifica dicono che il Livorno conquisterebbe la salvezza diretta a queste due condizioni: vittoria all'Euganeo e, nel contempo, pareggio o sconfitta della Salernitana a Pescara: questa partita sarà arbitrata da Nasca di Bari, che i tifosi amaranto ricordano tristemente... Ogni altro esito porterebbe il Livorno ai playout, con avversario da definire dopo gli ultimi 90' di sabato. Tutte le partite cominceranno alle ore 15.