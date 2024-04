Il derby è della Libertas: Pielle spazzata via 76-52

Livorno, 21 aprile 2024 - Dominio assoluto Libertas al PalaModì, Pielle (ab)battuta 76-52. Un derby mai in discussione, in cui la Akern ha spiegato basket, annichilendo una Caffè Toscano mai cosi appannata in attacco nell’arco della stagione.

La partita in sé non spostava nulla in termini di classifica. Pielle già certa del primato, Libertas col secondo posto blindato. Ma si sa, nessuno vuole mai perdere un derby. Applicazione tattica perfetta, quella degli uomini di Andreazza. Da rivedere invece, specie in chiave playoff l’approccio di una Pielle apparsa ripiegata su se stessa e mai in partita.

Che dire poi degli 8 mila sugli spalti del Modigliani Forum. Chi scrive ha avuto l’onore e il privilegio di essere stato testimone di un’altra domenica di sport che passerà alla storia. Per Livorno e per l’Italia del mondo a spicchi.

Davvero accecante, la bellezza degli 8033 paganti sugli spalti del Palazzetto della città. Da far accapponare la pelle il tifo delle curve di Pielle e Libertas. Uno spettacolo di cori, striscioni, coreografie, sciarpate. E anche di immancabili e reciproci sfottò. Un derby da paura. Un derby da Serie A. Forse di più. Perché al di là dei meriti sportivi dei vincitori e vinti di questa partita, ha vinto la Livorno che ama lo sport, che ama la pallacanestro.

STARTING FIVE

LL: Williams, Ricci, Allinei, Fratto, Fantoni (all. Andreazza)

PL: Rubbini, Chiarini, Loschi, Lo Biondo, Pagani (all. Cardani)

1QT (27-8)

Primi punti di questo derby per la Libertas, con la tripla di Williams battezzata dalla difesa PL (3-0). Fratto sfrutta l’assist al bacio di Fantoni sul pitturato (5-0). La Pielle si sblocca dai liberi, con il 2/2 di Chiarini. Fratto però dal perimetro è un cecchino (8-2). Lo stesso Chiarini trova spazio e ritmo, piazzando il canestro dall’angolo al minuto 6 (8-4). Ricci però è già in formato mvp: due bombe di seguito, Libertas che vola sul +10. E Cardani costretto a chiamare il time out sul 14-4. Clamoroso impatto alla partita degli amaranto dal perimetro: 4/5. Il vantaggio LL lievita, con implacabile Ricci, in uscita (16-4). Fantoni fa suo il jumper dal pitturato (18-4). Canestro che dà ossigeno alle triglie quello di Momo Diouf, resistendo al contatto sotto al ferro (18-6). Akern sul +15, semplicemente ingiocabile in questo primo quarto, con Tozzi che spara dall’angolo la tripla del 21-6. Davvero sul velluto la LL, con la PL completamente in bambola. Fine primo quarto (27-8).

2QT (38-20)

Ricomincia da dove aveva lasciato la Libertas, a segno con il bel gancio di Buca (29-8). Calano le percentuali degli amaranto, dopo un primo quarto da basket champagne. Incredibilmente, ancora la Pielle in costante affanno: polveri bagnate in attacco e difesa colabrodo. Nuovo timeout chiamato da Cardani per cercare di svegliare i suoi, considerando anche l’impetuoso 0/10 da tre punti e 2/22 dal campo dopo 14 minuti di gioco. In uscita, è ancora la LL a segnare con Ricci (31-8). Ferraro finalmente per la PL trova la via del canestro con un bel gancio cielo nonostante la dura difesa di Allinei (31-10). Sul ribaltamento Tozzi non perdona dal pitturato (33-10). Splendida combinazione tra Chiarini e Pagani, il primo finta di penetrare e assiste il secondo al ferro (33-12). Di nuovo, su ribaltamento Williams replica immediatamente (35-12). La prima tripla di serata per le triglie arriva a 37 secondi dall’intervallo lungo, con Ferraro (36-17). Sulla sirena entra la preghiera in step back lanciata da Chiarini, un auspicio che per i biancoblù sia il canestro della liberazione al rientro in campo. Fine secondo quarto 38-20.

3QT (61-29)

Riprende il gioco e la Libertas riprende a segnare, in penetrazione con Ricci (40-20). Fratto da due punti allunga e non perdona dal pitturato (42-20). Rigore in movimento per Fantoni (44-20, 6-0 il parziale aperto). Tripla liberissimo dall’angolo per Leon Williams, che profuma già di vittoria al minuto 24 (49-20). Cardani non può far altro che chiamare il time out. In uscita, gli amaranto sono nuovamente implacabili e Ricci punisce da 3 punti (52-20). Canestro più fallo per Fantoni: spreca il libero ma il vantaggio sale a +26 (56-20). Saccaggi sfonda il muro dei 60 punti (60-24). Manna ormai segna per le statistiche (60-26). Laganà segna i punti 28 e 29 per una Pielle che ormai ha tirato i remi in barca. Fine terzo quarto 61-29.

4QT (76-52)

Saccaggi segna e il passivo si fa sempre più oneroso per la Pielle (64-29). Ancora Saccaggi un giro d’orologio dopo punisce la difesa ormai sguarnita della PL (68-29). Crollo verticale degli uomini di Cardani. 2/2 di Rubbini valido solo per le statistiche arrivati al 35esimo (70-37). Schiaccione di Fantoni a gioco ripreso (72-37). Bomba mani in faccia per Bargnesi (75-40). Tripla su scarico per Lo Biondo, una giocata mai sfruttata nell’arco della partita, o sprecata con tiri sul ferro (75-44). Seconda di fila con Laganà (75-47). Che si ripete ancora a 50 secondi dalla fine (75-52). Punteggio finale 76-52.