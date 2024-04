Livorno-Sangiovannese 1-0, vittoria last minute

Livorno 21 aprile 2024, Vittoria sofferta ma importantissima quella dell’Unione Sportiva Livorno che contro la Sangiovannese ritrova i tre punti praticamente a tempo scaduto.

Gli amaranto giocano novanta minuti a ritmi bassissimi ma riescono a vincere grazie a un tap in di Sabattini che riaccende le speranze e l’umore di tutto l’ambiente.

Mister Pascali ripropone il 4-2-3-1 con la novità Nicolò Albieri tra i pali. In difesa la linea a quattro è composta da Alpha Camara e Felipe Curcio ai lati con Andrea Ronchi e Lorenzo Schiaroli al centro. In mezzo al campo Andrei Tanasa torna e sostituisce lo squalificato Luci, insieme a lui Filippo Bellini e Niccolò Nardi. Sulle trequarti Giulio Giordani in supporto alle due punte Simone Rossetti e Jacopo Marinai, che fa il suo esordio da titolare al Picchi.

Stadio che ha visto anche l’assenza dei tifosi della Curva Nord che hanno esposto uno striscione contro la società con scritto: “Guerra ai tifosi, proclami infiniti, dirigenti scappati, abbonamenti aumentati, obiettivo mancato, il tempo ha stabilito: hai fallito".

Il primo squillo della partita arriva dopo soli due minuti con il colpo di testa di Marinari che va alto sopra la traversa. Dopo la consueta iniziale fase di studio, dove gli amaranto hanno però cercato di prendere il pallino del gioco, la gara torna in equilibrio con un tiro per squadra potenzialmente pericoloso con Pertica per gli ospiti e Rossetti in girata.

Passano i minuti ed entrambe le formazioni non riescono a pungere con gli amaranto che si rendono pericolosi soltanto con i cross e le punizioni del solo Felipe Curcio. La fine della prima frazione di gara vede gli amaranto aumentare il baricentro rendendosi pericolosa con Rossetti con gli ospiti in attesa di sfruttare eventuali contropiedi. I

primi minuti del secondo tempo ripartono con lo stesso leitmotiv del primo, ritmi bassissimi e poco gioco. Scattata l’ora di gioco l’US Livorno prova a farsi vedere di nuovo con un colpo di testa di Giordani, ma il tiro viene calibrato male con il pallone decisamente troppo alto. Il Livorno aumenta ancora la pressione e sfiora la rete con un tiro di Bellini, facile presa del portiere della Sangiovannese.

Quando la partita si stava avviando verso l’ennesimo e anonimo pareggio però il neo entrato Sabattini si avventa in tap in dentro l’area di rigore regalando, al novantunesimo, tre punti agli amaranto. Una vittoria che arriva dopo una prestazione non proprio brillante per la squadra di Pascali ma che, a conti fatti, è da ritenere fondamentale.

Il tabellino

Livorno-Sangiovannese 1-0 Livorno (4-3-1-2): Albieri; Camara, Ronchi, Schiaroli (82' Vallini), Curcio; Nardi, Tanasa, Bellini (86' Sabattini); Giordani (71' Cori); Marinari (86' Menga), Rossetti (58' Frati). A disposizione: Facchetti, Fancelli, Frroku, Carcani. All. Pascali Sangiovannese (4-3-1-2): Timperanza; Pertica, Farini, Masetti, Gianassi; Nannini, Baldesi, Disegni (74' Dei); Cicarevic (61' Canessa); Senesi (56' Di Rienzo), Rotondo (56' Caprio). A dispozione: Perone, Shenaj, Antezza, Bargellini, Chelli. All. Rigucci Arbitro: Buzzone di Enna Rete: 91' Sabattini Note: angoli 3-4, ammoniti Senesi, Curcio e Di Rienzo, recupero 1'+6'