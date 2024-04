Livorno, gare remiere: Borgo Cappuccini domina il Trofeo della Liberazione

Livorno, 25 aprile 2024 - Dominio assoluto del Borgo Cappuccini nell’ottava edizione del Trofeo della Liberazione. Gara remiera che inaugura di fatto la stagione dello sport tradizionale della città di Livorno: la voga. Le donne bianco-nere tornano a vincere il trofeo dopo i successi del 2015 e 2017, battendo il gozzo dell’Ardenza al fotofinish con un tempo di 3’16”. Il mini palio invece, sempre del Borgo, si impone sul Venezia con un distacco di tre secondi (in 2’56”).

In gara gli uomini con gozzi da 10 remi, mini palio under18 e donne con imbarcazioni a 4 remi. Quarti di finale, semi e finale, la formula della competizione. Per la prima volta nella storia del Trofeo, il Borgo ha fatto tripletta, vincendo in tutte le categorie con i gozzi del Costante Neri.

Lo specchio d’acqua della Darsena Nuova, il campo di regata. Leggermente asimmetrico, per una gara ad inseguimento con doppio giro di boa: 850metri per gli uomini, 600metri per mini palio e donne. La partenza, invece, ha visto schierate la coppia di imbarcazioni puntate in direzione opposte, lato terra e lato mare, con i rispettivi timonieri a tenere con una mano in tensione il sagolino in tiro.

Certamente, però, la notizia più significativa di giornata è stata la vogata non competitiva ma quanto mai simbolica che ha visto per la prima volta in assoluto nella storia delle gare remiere sfidarsi due gozzi a 10 remi femminili. Nel caso di specie, con il Borgo che vince nuovamente contro l’OvoSodo con 4’15”. Un messaggio chiaro e inequivocabile volto alla promozione di uno sport che trasuda folklore labronico, in anni in cui le cantine hanno difficoltà a reclutare nuove leve per mandare avanti la tradizione cittadina.

Ordine d’arrivo e tempi di gara del 10 remi:

Quarti di finale

Salviano: 3’51”

Pontino: 3’49”

Venezia: 3’41”

Ardenza: 3’45”

Ovosodo: 4’00”

San Jacopo: 3’54”

Labrone: 4’03”

Borgo: 3’47”

Semifinale

Borgo: 3’44”

San Jacopo: 3’52”

Venezia: 3’45”

Pontino: 3’50”

Finale

Borgo: 3’39”

Venezia: 3’41”