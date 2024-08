Livorno, un grande ritorno: ecco Federico Dionisi, vestirà di nuovo l’amaranto, l’annuncio

Livorno, 31 agosto 2024 – Federico Dionisi torna in amaranto. A 37 anni l’attaccante scende in Serie D per dare il suo contributo in un’annata che sarà cruciale per la squadra del presidente Esciua. Tante partite con la maglia amaranto e, dopo una lunga esperienza a Frosinone e in altre squadre, adesso c’è il ritorno all’ombra dei Quattro Mori. Grande l’entusiasmo dei tifosi per quello che considerano un lusso della categoria. E in effetti Dionisi potrebbe dare un contributo importante nello spogliatoio del tecnico Indiani, dando l’esempio ai più giovani.

"Federico Dionisi è un nuovo giocatore dell’Unione Sportiva Livorno 1915 – si legge in un comunicato della società – Giocatore che per i livornesi non ha certo bisogno di presentazioni, debutta in serie A proprio con la maglia amaranto nella stagione 2009/2010. Dopo una parentesi con la Salernitana in B, nel 2010/2011 torna a Livorno, in B, collezionando 38 presenze e 10 gol. Il 2 giugno 2013 conquista la Serie A ai play-off sempre con il Livorno. Segue un’esperienza in Portogallo. Poi è la volta dei sei anni e mezzo con il Frosinone e infine un biennio con l’Ascoli. Nell’ultima stagione è stato in forze alla Ternana in B”.

«Sono molto contento – dice Dionisi – di essere tornato dove tutto ha avuto inizio e non vedo l’ora di affrontare questa sfida. Un’esperienza in cui concentrerò tutte le mie forze. Qua ho tanti amici, tifosi che ritrovo e questo è sicuramente il motivo per cui darò tutto quello che ho»