Fulgens Foligno-US Livorno 1-1, secondo pareggio consecutivo per gli amaranto

Foligno, 15 dicembre 2024, pareggio sofferto per l’Unione Sportiva Livorno 1915 che contro il Fulgens Foligno non va oltre l’uno a uno. Gli amaranto

Momenti salienti della partita

Vanno sotto al quarto d’ora a causa di un’ingenuità della difesa per poi pareggiare alla mezz’ora con Regoli. Dopo neanche un minuto i padroni di casa trovano il raddoppio ma è una punizione perfetta di Dionisi allo scadere che fissa il punteggio sul pari.

Formazione e schieramento tattico

Qualche cambio di formazione per mister Paolo Indiani che conferma il 3-4-2-1 con Daniele Cardelli in porta, il braccetto difensivo composto da Andrea Fancelli, Duccio Brenna e Giacomo Siniega. A centrocampo, sugli esterni, Jacopo Marinari e Alessandro Calvosa con Zaccaria Hamlili e Filippo Bellini al centro. Sulla trequarti spazio per Vieri Regoli e Federico Russo a supporto dell’unica punta Simone Rossetti.

Sviluppo del match

Succede di tutto nel primo tempo con i padroni di casa che vanno subito in vantaggio con Khribech che sfrutta perfettamente il grave errore in uscita di Cardelli per segnare a colpo sicuro a porta libera. Gli amaranto non mollano e superata la mezz’ora trovano il pareggio con una bella girata di Vieri Regoli. Neanche il tempo di battere che il Fulgens Foligno va nuovamente avanti con Settimi che salta Fancelli e lascia partire un gran destro da fuori area che colpisce il palo e poi si deposita in rete.

Primo tempo che finisce dunque con i padroni di casa avanti meritatamente. In avvio di ripresa gli amaranto provano a trovare immediatamente il pareggio con Marinari che, in mischia, prova il tiro centrando in pieno il palo. Livorno che continua ad attaccare con un atteggiamento super offensivo. Regoli imbecca sulla corsia mancina Calvosa che si fa ipnotizzare, da posizione defilata, dal portiere di casa. Rossetti riceve un cross perfetto su una posizione dalla trequarti, ma la sua girata di testa è imprecisa.

I minuti passano e la squadra di mister Paolo Indiani, partita fortissimo nella seconda frazione, anche a causa del punteggio è piuttosto confusionaria. Foligno che invece si chiude bene rendendosi pericoloso in contropiede con Settimi che costringe Cardelli a un bell’intervento.

A dieci minuti dal termine, clamorosa occasione per il Livorno con Dionisi che salta un difensore e lascia partire un bel tiro a giro che costringe Tognetti alla respinta corta, sulla ribattuta Ndoye, da neanche un metro, cicca il pallone mandandolo a lato. La rete però è matura e al minuto 84, Dionisi si inventa una magia da calcio di punizione con il pallone che si infila all’incrocio con una traiettoria imparabile. Gli ultimi minuti sono un assedio, ma l’arbitro dopo cinque minuti di recupero fischia la fine.

Amaranto dunque che racimolano un punto prezioso che, per come si era messa l’inerzia della partita, è un risultato assolutamente positivo.

Il tabellino

Foligno-Livorno 1-1

Fulgens Foligno (4-3-3): Tognetti; Santarelli (67' Cesaretti), Schiaroli, Nuti, Mancini (67' Zichella); Panaioli, Ceccuzzi, Brevi (92' Mattia); Khribech (81' Pupo Posada), Tomassini, Settimi (85' Di Cato). A disposizione: Santi, Maselli, Grea, Zmejkoski, Zichella. All. Manni

US Livorno (3-4-2-1): Cardelli; Fancelli (61' D'Ancona), Brenna, Siniega; Marinari (61' Ndoye), Hamlili (61' Bonassi), Bellini, Calvosa; Russo, Regoli (74' Dionisi); Rossetti. A disposizione: Tani, Risaliti, Luci, Frati, Parente. All. Indiani

Arbitro: Maione di Ercolano Reti: 14' Khribech, 38' Regoli, 39' Settimi, 84' Dionisi Note: angoli 1-11; ammoniti Schiaroli, Santarelli, Bellini, Brenna, Pupo Posada; recupero 0'+5'