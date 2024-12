Fulgens Foligno-US Livorno 1-1, le pagelle: bene Marinari. Rossetti, manca il solito istinto

Livorno, 15 dicembre 2024 – Ecco le pagelle degli amaranto nella sfida contro il Foligno.

Cardelli 5: Un’uscita troppo avventata che mette la partita in salita e poteva costare caro. Fancelli 5: Troppo leggero su Settimi in occasione del 2-1 del Fulgens Foligno. (Dal 61’ D’Ancona 6: Entra con grinta e aggressività). Brenna 5: Distratto e poco sicuro, troppo lanci lunghi gratuiti e, soprattutto, imprecisi. Siniega 5.5: Balla come tutta la difesa, anche se oggettivamente è quello che fa meno errori. Marinari 6.5: Confeziona un assist perfetto per il pari di Regoli, poi è sfortunatissimo in occasione del palo. Tra i più propositivi. (Dal 61’ Ndoye 5.5: Bene rivederlo in campo dopo due mesi difficili. Il suo rientro offre soluzioni maggiori sugli esterni, ma l’errore a pochi passi dalla porta è imperdonabile). Hamlili 5.5: Si vede poco, anche a causa delle condizioni pessime del campo non può esprimere tutto il suo talento. (Dal 61’ Bonassi 6: Prestazione più che sufficiente per lui). Bellini 5.5: Non brilla neanche lui, troppo nervoso. (Dal 79’ Frati 6: Sempre pericoloso con il pallone tra i piedi). Calvosa 5.5: Nulla di eccezionale, soffre nel primo tempo le incursioni avversarie, poi si riprende ma non basta. Russo 5: Si sacrifica tanto, ma è troppo innamorato del pallone. Regoli 6.5: Al momento giusto trova la girata perfetta che pareggia momentaneamente i conti. Buono anche lo spunto per Calvosa nel secondo tempo che lo manda davanti al portiere. (Dal 74’ Dionisi 7: Si conferma fondamentale e letale a gara in corso. Pimpante sin dal suo ingresso, punizione perfetta e ottavo gol in campionato). Rossetti 5: L’impegno c’è e si vede, ma oggi non c’è il suo solito killer instinct.