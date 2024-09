Us Livorno, pari amaro per 2-2 contro il Follonica Gavorrano: gli avversari la riprendono all’ultimo

Gavorrano 18 settembre 2024 – Clamoroso pareggio tra Follonica Gavorrano e Unione Sportiva Livorno 1915 con i padroni di casa che riacciuffano il pareggio all’ultimo secondo della partita.

Allo stadio Malservisi Matteini gli amaranto vanno avanti con un rigore di Capparella nel primo tempo. Nella seconda frazione di gioco Pino pareggia i conti sfruttando un’indecisione di Parente. Scoccato il novantesimo ancora Dionisi trova il gol del vantaggio ma, a tempo scaduto, un’altra colossale ingenuità di Calvosa regala il penalty, poi trasformato da Lo Sicco, al Follonica Gavorrano. Massiccio turnover per mister Paolo Indiani che nel 4-2-3-1 cambia anche in porta preferendo Daniele Cardelli al posto di Filippo Tani.

La difesa è confermata in toto con Mattia Parente ed Edoardo D’Ancona sugli esterni e la coppia di difensori centrali composta da Duccio Brenna e Giacomo Risaliti.

A centrocampo, insieme a Filippo Bellini, torna Zaccaria Hamlili mentre sulla trequarti Riccardo Capparella insieme a Ndoye Moussa Seck e Vieri Regoli. A guidare l’attacco invece è Jacopo Marinari che vince il ballottaggio sul favorito Simone Rossetti.

La prima azione è del Follonica Gavorrano con Zini che impensierisce non poco Cardelli, bravo a chiudere reattivamente lo specchio della porta. Passano i minuti e l’intensità degli amaranto cresce costantemente fino a poco prima della mezz’ora quando Marinari viene atterrato in piena area di rigore.

Dal dischetto Capparella incrocia e segna portando in vantaggio gli amaranto. US Livorno che rischia addirittura il raddoppio per ben due volte ma il portiere Antonini è bravo in entrambe le occasioni a deviare la sfera.

Si va a riposo con la squadra di Paolo Indiani avanti per uno a zero. Secondo tempo che si apre con un’occasione divorata da Pino che, completamente lasciato solo sul cross di Kernezo, colpisce male di testa il pallone mandando a lato.

Gli amaranto però non si lasciano scomporre e provano a raddoppiare con due potenti tiri da fuori area di Bellini e Capparella su cui, ancora una volta, Antonini si fa trovare reattivo. Quando l’Us Livorno sembrava in controllo della gara è arrivato però il pareggio dei padroni di casa con Pino che sfrutta un’indecisione della difesa amaranto per trafiggere Cardelli.

Ospiti che sembrano aver accusato il colpo e rischiano di subire addirittura un uno-due drammatico con D’Ancona che si immola sulla linea di porta per salvare il tiro di Kondaj. Gli ultimi minuti, grazie anche all’ingresso di forze fresche come Dionisi e Currarino, sono tutti a tema amaranto che provano fino all’ultimo a vincere la gara. Federico Russo, a circa dieci minuti dal termine, impensierisce nuovamente Antonini con un bel destro.

La caparbietà amaranto però viene premiata e allo scoccare del novantesimo ancora Federico Dionisi timbra il cartellino con un preciso colpo di testa su una punizione battuta perfettamente da Currarino. La vittoria sembrava in tasca, ma dopo 10 minuti di recupero un altro pasticcio della difesa amaranto regala il rigore, poi trasformato da Lo Sicco, al Follonica Gavorrano. Un pareggio dunque amarissimo con il Livorno che getta al vento una partita dominata a causa di due svarioni decisamente evitabili. Il tabellino

Follonica Gavorrano-Us Livorno 2-2 Follonica Gavorrano (3-4-1-2): Antonini; Morgantini (87' Scartoni), Brunetti (76' D'Agata), Morelli; Kernezo, Pignat (80' Marino), Lo Sicco, Kondaj; Tatti; Zini (66' D'Este), Pino (69' Souaré). A disposizione: Romano, Cellai, Scartabelli, Cret. All. Masi Us Livorno (4-2-3-1): Cardelli; Parente (69' Calvosa), Brenna, Risaliti, D'Ancona; Hamlili (82' Currarino), Bellini; Ndoye, Capparella (82' Dionisi), Marinari (71' Russo); Regoli (59' Rossetti). A disposizione: Tani, Luci, Frati, Turini. All. Indiani Arbitro: Balducci di Empoli Reti: 26' rig. Capparella, 67' Pino, 89' Dionisi, 97' rig. Lo Sicco Note: angoli 2-2, ammoniti Parente, Bellini, Tatti, Brunetti, D'Ancona e Dionisi, recupero 1'+10’