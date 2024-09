Follonica Gavorrano Livorno 2-2, le pagelle: Capparella sempre pericoloso. Risaliti, passo indietro

Gavorrano, 18 settembre 2024 – Ecco le pagelle degli amaranto nella sfida con il Follonica Gavorrano.

Cardelli 6: Quando chiamato in causa smanaccia come può. Non può niente sulle due reti. Parente 5: Benino in fase offensiva, ma si dimentica completamente Pino in occasione del pareggio. (Dal 69’ Calvosa 5: Esordio horror con il fallo che regala il pareggio ai padroni di casa). Brenna 5: Partecipa alla frittata difensiva insieme a Parente sul gol del Gavorrano. Si riprende anche nel corso della gara ma al momento manca la sua leadership. Risaliti 5: Partita non da Risaliti. Un passo indietro rispetto a quanto visto finora. D’Ancona 6: Prestazione in crescendo, parte male ma si riprende alla grande nel secondo tempo. Hamlili 6: Tra i migliori nel primo tempo, cala nella ripresa. (Dal 82’ Currarino 6.5: Assist al bacio per la rete di Dionisi). Bellini 6: Gladiatore che lotta anche quando le gambe non reggono. Ndoye 6.5: Indemoniato per tutta la gara. Nel finale è stanchissimo e perde lucidità. Regoli 6: Tanta legna per aprire varchi ai compagni. (Dal 59’ Rossetti 6: Entra e prova a dare una mano ai compagni) Capparella 7: Bene la rete su rigore, prova a ripetersi pochi minuti dopo. Quando è in palla è pericolosissimo. (Dal’82 Dionisi 7: Ancora una volta segna e regala la speranza dei tre punti. Quando rientrerà dal primo minuto sarà tutto un altro campionato). Marinari 6.5: Si procura il rigore in un momento delicatissimo della partita. Fa sempre la cosa giusta nonostante la giovane età. (Dal 71’ Russo 6: Appena entrato sfiora il vantaggio).