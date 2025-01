Grosseto-Livorno 0-0, un pari per gli amaranto, per oltre un tempo con l’uomo in più

Grosseto 26 gennaio 2025 – Pareggio amarissimo per l’Unione Sportiva Livorno 1915 che contro il Grosseto fallisce, di fatto, uno dei primi match point della stagione. Gli amaranto, in superiorità numerica sin dalla mezz’ora del primo tempo, dominano la gara senza però riuscire a sfruttare le occasioni capitate, alcune anche clamorose.

Un punto che comunque tiene sempre lontano il Grosseto a dieci punti e avvicina il Seravezza Pozzi a quota 7 punti, uscito vincitore sul campo del San Donato Tavarnelle.

Il tecnico Paolo Indiani va avanti con i suoi titolarissimi nel consueto 3-4-2-1 che vede Daniele Cardelli in porta seguito dal braccetto difensivo composto da Andrea Fancelli, Giacomo Risaliti e Duccio Brenna. A centrocampo, sugli esterni, tornano dal primo minuto Jacopo Marinari e Mattia Parente con la solita cabina di regia presidiata da Zaccaria Hamlili e Filippo Bellini.

Sulla trequarti Federico Dionisi e Federico Russo a supportare l’unica punta Simone Rossetti. Inizio soft per gli amaranto con i padroni di casa che provano a colpire subito, ma è attento Cardelli a neutralizzare i tiri biancorossi.

Livorno che prova a reagire sfruttando anche qualche errore di impostazione del Grosseto e al decimo minuto ha sui piedi la palla del vantaggio. Russo a tu per tu con Raffaelli viene ipnotizzato dallo stesso portiere che, in uscita, blocca il tentativo di essere superato. Il Grosseto, però non vuole mollare la presa ma, al ventesimo, si trova in inferiorità numerica per l’espulsione di Possenti.

Il difensore biancorosso, infatti, da ultimo uomo prova a saltare Rossetti che riesce a strappargli il pallone. Nel tentativo di avviarsi davanti a Raffaelli, poi, viene steso vistosamente dallo stesso avversario. La successiva punizione, però, si conclude con un nulla di fatto.

Us Livorno che prende confidenza e inizia a spingere sull’acceleratore con Dionisi che lascia partire un tiro a giro insidioso costringendo il portiere avversario a una parata d’istinto. Grosseto che sembra aver accusato il colpo con tantissimi errori di concentrazione e gli amaranto non riescono ad approfittarne pur dominando il gioco.

Superata la mezz’ora Parente si inventa un tiro-cross che, per poco, non va in rete costringendo Raffaelli a deviare in angolo. A cinque minuti dalla fine del primo tempo tripla occasionissima per il Livorno con Dionisi, due volte, e Russo con la difesa del Grosseto che spazza via come può. Nel finale i padroni di casa si affacciano nell’area di rigore amaranto, ma la difesa del Livorno riesce a non perdere la bussola e concludere il primo tempo.

La ripresa riparte subito con gli amaranto pericolosi con Rossetti che, da posizione defilata, costringe Raffaelli a un’altra parata importante. Scattata l’ora di gioco gli amaranto sono a trazione super offensiva, Grosseto che invece chiuso completamente nella propria metà campo prova a ripartire in contropiede per sorprendere la squadra di mister Paolo Indiani. I minuti passano e il Livorno fa praticamente la partita senza riuscire a bucare la difesa di casa.

Il tabellino

Grosseto Livorno 0-0 Grosseto (4-2-3-1): Raffaelli; Guerrini, Bolcano, Possenti, Macchi; Sacchini, Caponi: Riccobono (70' Sabattini), Sabelli, Senigagliesi (46' Chrysovergis); Addiego Mobilio (26' Nunziati). A disposizione: Lampret, Dierna, Corallini, Sabattini, Shenaj, Montemaggiore, Grasso. All. Consonni US Livorno (3-4-2-1): Cardelli; Fancelli (63' Ndoye), Brenna, Risaliti; Parente (58' Calvosa), Hamlili (Bonassi), Bellini, Marinari; Russo (70' Gucci), Dionisi (80' Malva); Rossetti.A disposizione: Tani, Luci, Botrini, Regoli. All. Indiani Arbitro: Galiffi di Alghero Note: angoli 0-7; ammoniti Brenna, Macchi, Hamlili, Bonassi, Guerrini, Caponi; espulso Possenti; recupero 1'+5'