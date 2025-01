Grosseto-Livorno 0-0, le pagelle amaranto: Bellini domina, Hamlili non brilla come sempre

Grosseto, 26 gennaio 2025 – Ecco le pagelle del Livorno nella sfida con il Grosseto.

Cardelli 6: Attento quanto serve, ma oggettivamente inoperoso per tutti i novantacinque minuti. Brenna 6: Nel primo tempo va spesso in affanno a causa della pressione degli avversari. Quando però si riprende è insuperabile. Risaliti 6: Pochissimi pericoli per tutta la partita, ma comunque mantiene l’ordine della difesa. Fancelli 6: Una sbavatura rimediata immediatamente con un intervento in scivolata perfetto. Gestisce bene gli attacchi sterili del Grosseto. (Dal 63’ Ndoye 5.5: Ruba palla e poi sbaglia il passaggio successivo, salta l’uomo e svirgola il tiro. Croce e delizia per lui) Marinari 6.5: Pericoloso in attacco dove i suoi traversoni vanno sempre sulla testa dei compagni. Eccellente anche in fase difensiva. Nel finale cala d’intensità. Bellini 6.5: Domina a centrocampo e, soprattutto, i centrocampisti avversari. Hamlili 5.5: Non brilla come ci ha abituato, soprattutto in una situazione come questa di superiorità numerica. (Dal 54’ Bonassi 5.5: Incide pochissimo sulla partita, non dà la marcia in più alla squadra). Parente 6: Sfiora l’eurogol nella prima frazione, ordinato anche in difesa. (Dal 58’ Calvosa 5.5: Impreciso, tiene pochi palloni e soprattutto sbaglia tanto nei momenti dove serviva maggiore lucidità) Russo 5.5: Dopo soli dieci minuti si divora un’occasione colossale a tu per tu con il portiere, a fine primo tempo il suo colpo di tesa sfiora il palo. Testardo, troppo individualista. (Dal 70’ Gucci 6: Tocca pochissimi palloni, ancora estraneo alle manovre offensive della squadra). Dionisi 6.5: Sempre pronto a infilarsi dietro la linea difensiva, tira e serve i compagni. Sicuramente il più pericoloso dei suoi. (Dall’80’ Malva sv: Entra per l’assalto finale) Rossetti 6: Ruba d’astuzia il pallone a Possenti costringendolo al fallo dal cartellino rosso. Non riesce però a entrare nel vivo della gara.