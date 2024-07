Basket Serie B: c’è Hristo Zahariev per la Pielle, “Chiuso il roster”

Livorno, 23 luglio 2024 – La Pallacanestro Livorno chiude il roster per la Serie B 2024-2025 con l’arrivo di Hristo Zahariev, ala 34enne bulgara che nell’ultima stagione ha militato nel Charnomorets Burgas vincendo la Bulgarian Cup.

Dal 2012 è un punto fisso della nazionale maggiore con cui pochi mesi fa ha battuto anche la Germania campione del mondo nelle qualificazioni a Euro 2025 con un importante contributo di 15 punti. Nel suo palmares ci sono 6 scudetti, 1 Lega Balcanica e 3 Coppe di Bulgaria.

“Con la firma di Hristo – dice il direttore generale Gianluca Petronio – abbiamo chiuso come volevamo la squadra, nel rispetto di quanto costruito e messo insieme fino a ieri. Coerenti nel ruolo, un'ala piccola, o un tremendo specialista al tiro, o un giocatore rispettabilissimo dalla linea dei tre, ma anche capace di mettersi a disposizione del sistema e della squadra e dalla occorrenza uscire dalla partita con il foglio delle statistiche piene: ha prevalso la seconda opzione”.

“Con la firma di Zahariev – dice il tecnico Federico Campanella – chiudiamo il roster portando alla Pielle un giocatore con un pedigree importante che può vantare esperienza internazionale. Si tratta di un giocatore versatile, con stazza, pericoloso al tiro da oltre l’arco e un’ottima visione di gioco. La decisione di firmare Hristo è arrivata dopo aver visionato tantissimi profili con svariate caratteristiche, ma per noi era fondamentale trovare il tassello giusto che si potesse incastrare con tutti gli altri per fare in modo che il suo contributo possa innalzare il livello di tutti”.