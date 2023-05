La 10 Futsal Livorno si gioca la serie A: al PalaBastia l’andata della finale playoff contro il Napoli

Livorno, 13 maggio 2023 – Stasera alle 19 la squadra di calcio a 5 femminile 10 Futsal Livorno gioca al PalaBastia contro il Napoli Women la partita di andata della finalissima per la promozione in Serie A. Il 28 si giocherà il ritorno.

Per le livornesi è un’occasione davvero unica: nessuna squadra di calcio a 5 labronica ha mai raggiunto la massima categoria. C’è quindi bisogno dell’incoraggiamento di tutti. L’ingresso è libero, calcio d’inizio alle ore 19 al PalaBastia in via Mastacchi 188.