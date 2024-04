La Libertas la spunta all'overtime, Sant'Antimo si arrende: 78-86

Livorno, 9 aprile 2024 - La spunta all’overtime la Libertas Livorno. Un colpo in trasferta pesantissimo quello dei ragazzi di coach Andreazza che battono al PalaPupa Geko Sant’Antimo 78-86.

Un successo determinante per il piazzamento in classifica in ottica playoff, dato che si trattava il match del recupero della 26esima giornata (causa assenza in nazionale del play Williams). Con questa vittoria la Akern viaggia in solitaria al secondo posto, staccando di due lunghezze Herons Montecatini, dietro soltanto alla Pielle, prossima avversaria nel derby del 21 aprile. STARTING FIVE SA: Gallo, Dri, Mennella, Stendardo, Ius (all. Gandini) LL: Williams, Ricci, Allinei, Fratto, Fantoni (all. Andreazza) ARBITRI: Di Gennaro e Marianetti 1QT (7-20) Inizia con la cresta alta Gallo, che spedisce a canestro la prima tripla di serata per la Psa (3-0). Rimbalzo di Ius che fa a sportellate con Fantoni e vince il contatto (5-0). Battezzato male Williams, prima tripla per la Libertas (5-3). Smazza l’assist con un no look di Gallo per Mennella: Geko avanti 7-3. Mancino e appoggio regale per il 7-5 per Fratto, che lavora bene sotto le plance. Fratto implacabile da 6,75 con la bomba del sorpasso, dopo un’ottima circolazione di palla (7-8). Tripla a bersaglio di Bargnesi da otto metri: LL sul +6 (7-13). All’ottavo minuto Allinei alza un mezzo alley-oop per Buca che non sbaglia l’appoggio (7-15). Gandini costretto a spendere il primo time out dopo la scorribanda di Allinei che penetra e appoggia la palla del +10 (7-17). Pulita, aperta, e a bersaglio la tripla di Bargnesi (7-20). 2QT (25-38) Tripla di Ius che interrompe il digiuno della Psa lungo il primo tempino (10-20). Schiaccione di Buca assistito splendidamente da Williams nel pitturato (10-22). Piazzato solo rete di Tozzi: bel jumper dal mid range per il nuovo +14 (10-24). Dri al 12’ accorcia sul 12-24. Gallo punisce la difesa amaranto, troppo spazio per rilasciare il canestro del 15-26. Un +11 che non piace a coach Andreazza, che chiama il time out. In uscita, canestrone in galleggiamento di Bargnesi che disorienta il difensore di Sant’Antimo (15-28). Cantone con coraggio segna il canestro del 19-28, riducendo a singola cifra lo svantaggio. Transizione impeccabile della LL che sfrutta l’asse Fratto-Allinei (19-32). Capitalizza la dota delle leve lunghe Doria Buca e con un terzo tempo prima, poi un tap in all ferro costringe al nuovo timeout Geko (19-34). In uscita, Ius gira sul piede perno e con un mezzo gancio segna (21-34). Reverse stupendo mandando al bar tre difensori Fratto per il 21-36. Squadre all’intervallo lungo sul 25-38. 3QT (46-55) Primi punti facili alla ripresa del gioco per la LL con Fratto in contropiede (25-40). Sul ribaltamento risponde Mennella con il reverse del 27-40. Altri due punti per Gallo sempre sul pitturato resistendo al contatto (29-40). Ius spara la tripla del -8, prova a rientrare in partita con un break di 7-0 (32-40). Pronta la replica di Allinei (32-42). Trova ritmo Geko e con Dri spara la bomba del -7 (35-42) a metà frazione. Ancora Gallo, rientra definitivamente la Psa con Gallo (38-42). Canestro convalidato nonostante l’evidente stoppata fuori dal cono d’area del canestro di Buca: 40-42, time out Libertas. In uscita, giocata perfetta combinata con Saccaggi che non sbaglia la tripla del 40-45. Puro ossigeno i punti di Bargnesi dopo la penetrazione con fallo (42-48). Tripla spezza fiato di Amos Ricci, che spegne l’entusiasmo di Sant’Antimo (44-53). Punteggio alla mezz’ora: 46-55 LL. 4QT (71-71) Tabellata fortunosa per SaccaBomb in apertura di quarto (46-57). Crossover di Ricci ben fatto, e palla volante a Tozzi che non sbaglia (48-59). Gallo però spara da tre (51-59). Geko non molla. Eurostep di Mennella che vale il -6 (53-59). Piazzato difficoltà per Ius ma entra anche questo (55-59). Rimonta completata con la tripla centrale di Cantone (58-59). 10-0 di parziale, Libertas in bambola. Arma la mano al momento giusto Amos Ricci: bomba del +6 essenziale e time out Sant’Antimo (58-64). Continua a non gettare la spugna Geko, che con Mennella va a referto con la tripla del 63-66. Gioco di prestigio di Gallo per il -1 (65-66). Allinei penetra e resiste a un contatto pieno in difesa (65-68). Nuovo contropiede di Geko con Gallo che penetra ancora (67-68). Fratto sfrutta in area l’appoggio mancato di Ricci (67-70). Libertas avanti un possesso pieno entrati nell’ultimo minuto di gioco. Ricci va 1/2 dalla lunetta ma commette un antisportivo: Gallo va 1/2, time out Sant’Antimo con 16 secondi da giocare sul 69-71. Rimessa Psa, palla in mano a Gallo, che penetra e segna il canestro del 71 pari, con 10 secondi da giocare. Time out Libertas. Saccaggi rimette, Bargnesi riconsegna al carrarino ma il suo lay up è corto al ferro. Si va all'overtime sul 71-71. 1OT (78-86) Canestro in apertura di supplementare per Tozzi con uno splendido reverse (71-73). Mennella dall’angolo per il controsorpasso Geko che non si vedeva dal primo quarto (74-73). Bargnesi piedi a posto replica subito (74-76). Pesantissima la tripla di Ricci dopo la transizione avviata dalla stoppata di Buca in difesa (74-80). Buca sale in cattedra in difesa e con una stoppata dietro l’altra mette la parola fine al match. Punteggio finale: 78-86.