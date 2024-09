Livorno-Trestina 2-1, Dionisi regala i tre punti agli amaranto

Livorno 15 settembre 2024, Vittoria e tanta sofferenza per l’Unione Sportiva Livorno 1915 che supera il Trestina per 2-1. Allo stadio Armando Picchi gli amaranto ingranano la marcia negli ultimi dieci minuti grazie a Federico Dionisi che, da subentrato, serve l’assist vincente per il pareggio di capitan Andrea Luci e poi trasforma il rigore procurato da Rossetti.

Il tecnico Paolo Indiani ripropone il classico 4-2-3-1 con Filippo Tani in porta, la coppia di difensori centrali formata da Duccio Brenna e Giacomo Risaliti con Mattia Parente ed Edoardo D’Ancona ai lati. A centrocampo novità Michele Currarino al posto di Zaccaria Hamlili, non convocato.

Insieme a lui Filippo Bellini. Nessuna novità nel reparto offensivo con Moussa Seck Ndoye, Federico Russo e Riccardo Capparella a supportare l’unica punta Vieri Regoli. Primo quarto d’ora senza alcune occasioni rilevanti da entrambe le parti con l’US Livorno che però mantiene quasi sempre il pallino del gioco.

Alla mezz’ora la squadra di Indiani alza il baricentro e si propone maggiormente nei pressi dell’area di rigore del Trestina ma senza risultati. Bianconeri però che non stanno a guardare e dopo aver impensierito Tanti con conclusioni dalla distanza trovano il vantaggio al 39esimo.

Dalla corsia mancina arriva un traversone sui piedi a Ferri Marini che, da dentro l’area di rigore, calcia un preciso destro insaccando alle spalle di Tani. Galvanizzati dal vantaggio gli ospiti rischiano addirittura il raddoppio con Arduini che si fa ipnotizzare da un reattivissimo Tani. Dopo due minuti di recupero si conclude il primo tempo con l’US Livorno sotto di una rete.

Seconda frazione di gioco che riparte sempre con gli ospiti vicini al raddoppio con Nouri che da pochi passi non aggancia bene lo stop. Gli amaranto invece non riescono a creare e a rendersi pericolosi con pochissime conclusioni dal limite dell’area.

Superata l’ora di gioco prova ad aumentare i giri l’US Livorno alla disperata ricerca del pareggio e colpisce anche una traversa con Capparella, anche se la posizione del trequartista era oltre la linea dei difensori. Al minuto 80’ una bella punizione calciata da Dionisi, entrato nella ripresa, sfiora il palo. Un minuto più tardi però sempre Federico Dionisi pennella un cross su cui, l’altro capitano, Andrea Luci insacca di testa.

Allo scoccare del novantesimo poi l’episodio che cambia la gara. Rossetti viene atterrato in area di rigore. Dal dischetto si presenta Dionisi che spiazza il portiere e regala così i tre punti agli amaranto. Una giornata da incorniciare per l’attaccante ed ex capitano del Livorno che dal suo ingresso cambia la partita servendo l’assist a Luci e segnando all’esordio in campionato.

Una vittoria sofferta ma importantissima e che permette alla squadra di mister Indiani di affrontare la settimana con più serenità, aggiustando tutti gli aspetti da rivedere. Livorno che adesso giocherà questa mercoledì nella gara di recupero della prima giornata contro il Follonica Gavorrano. Il tabellino

Us Livorno-Trestina 2-1 US Livorno (4-2-3-1): Tani; Parente, Brenna, Risaliti, D'Ancona (56' Turini); Currarino (56' Luci), Bellini; Ndoye (46' Rossetti), Capparella (75' Frati), Russo (68' Dionisi); Regoli. A disposizione: Cardelli, Niccolai, Vallini, Marinari. All. Indiani Trestina (3-5-2): Fratti; Bucci (70' Nuti), Grea, Sensi; Nouri (75' Bergoglio), Lisi, Arduini (61' Dottori), Serra, Giuliani; Ferri Marini (73' Tacconi), Mencagli (85' De Souza). A disposizione: Cerroni, Vietina, Ubaldi, Bartolucci. All. Calori Arbitro: Giovanni Gianni di Reggio Emilia Reti: 39' Ferri Marini, 82' Luci, 94’ Dionisi Note: angoli 5-3, ammoniti Lisi, Nouri, Parente, Nuti, Grea e Dionisi, recupero 2' e 10’