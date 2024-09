Us Livorno-Trestina 2-1, le pagelle: Tani, la vittoria è anche sua. Ndoye, giornata no

Livorno, 15 settembre 2024 – Ecco le pagelle del Livorno nella vittoria con il Trestina.

Tani 6.5: La vittoria è anche merito suo, decisivo prima su Arduini e poi, nel secondo tempo, su Giuliani. Parente 5.5: Il vantaggio ospite nasce dalla sua parte, in costante difficoltà. Rischia l’espulsione nel secondo tempo. Brenna 5.5: Fisicamente regge il confronto con gli attaccanti, manca un po’ di precisione palla al piede. Risaliti 6: Pochissime sbavature, attento e preciso. Quando è in campo trasmette sicurezza a tutta la squadra. D’Ancona 5.5: Si fa vedere con qualche sgaloppata nel primo tempo, poi sparisce. (Dal 56’ Turini 6: Prova sufficiente). Bellini 6: Il suo lo fa sempre, classica partita con tanta qualità in mezzo al campo. Currarino 5.5: Fuori posizione, non emergono tutte le sue qualità. (Dal 56’ Luci 7: Quando meno te lo aspetti sbuca tra gli avversari e segna la rete del pareggio). Ndoye 5: Giornata no per la freccia amaranto che viene sostituito nell’intervallo. (Dal 46’ Rossetti 6: Tantissima fisicità al servizio della squadra. Al momento giusto si procura il rigore della vittoria). Russo 5.5: Non dà la sensazione di essere pericoloso, una partita da archiviare immediatamente. Le sue qualità, però, restano fuori categoria. (Dal 68’ Dionisi 7.5: Entra e cambia la partita. Prima la rete sfiorata su punizione, poi l’assist decisivo per Luci e infine la freddezza dal dischetto che regala i tre punti alla squadra). Capparella 5.5: Qualche spunto interessante e poco altro. (Dal 75’ Frati 6: Entra e contribuisce alla rimonta amaranto). Regoli 5.5: Adattato al ruolo di punta, prova a fare a sportellate con la difesa ma non riesce a incidere.