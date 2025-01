Libertas, è dolce il ritorno al successo: battuta Forlì, ottimi Banks e Buca, 80-73

Livorno, 26 gennaio 2025 – Torna al successo la Libertas Livorno che sul parquet di casa vince 80-73 contro Forlì, interrompendo una striscia di quattro sconfitte consecutive.

Gli amaranto offrono una prestazione molto convincente, controllando sempre il risultato, senza però mai a dare il colpo del definitivo ko. Il primo quarto è il migliore per i padroni di casa che imprimono subito la loro impronta alla partita e con un parziale di 9-0 vanno sul 21-14.

Nel secondo parziale gli uomini di Andreazza toccano anche il +18 (36-18), prima dell’unico passaggio a vuoto della partita che permette a Forlì di tornare a contatto a metà gara (39-33). Nel secondo tempo la partita resta equilibrata, con gli amaranto che tentano la fuga e i romagnoli che con i loro uomini di esperienza accorciano.

Un parziale propiziato da Tozzi dà alla Libertas il +9 che permette di chiudere con relativa serenità nel finale. Tante buone prestazioni tra gli amaranto, ma i migliori sono Banks con 21 punti e 8 assist e Buca con 14 punti e 8 rimbalzi.

Per Forlì non sono bastati quattro giocatori in doppia cifra: Pascolo, Perkovic, Gaspardo e Tavarnelli. Unica nota negativa della serata del PalaMacchia il problema fisico di Hooker, che deve essere valutato in vista della sfida di mercoledì contro Orzinuovi.

Il tabellino

Libertas Livorno 1947 - Unieuro Forlì 80-73 (21-14, 18-19, 18-19, 23-21)

Libertas Livorno 1947: Adrian Banks 21 (6/11, 3/7), Dorin Buca 14 (5/5, 0/0), Nazzareno Italiano 12 (0/1, 3/4), Luca Tozzi 9 (2/4, 1/1), Andrea Bargnesi 8 (1/2, 2/3), Tommaso Fantoni 5 (2/3, 0/0), Ariel Filloy 5 (1/2, 1/7), Quinton Hooker 3 (0/4, 1/3), Gregorio Allinei 3 (0/2, 1/2), Francesco Fratto 0 (0/0, 0/0), Andrea Paoletti 0 (0/0, 0/0), Jacopo Baroni 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 10 / 15 - Rimbalzi: 36 4 + 32 (Dorin Buca 8) - Assist: 19 (Adrian Banks 8).

Unieuro Forlì: Davide Pascolo 15 (5/6, 1/1), Toni Perkovic 14 (3/8, 2/10), Raphael Gaspardo 14 (4/11, 0/4), Riccardo Tavernelli 12 (0/0, 4/5), Shawn Dawson 8 (4/10, 0/2), Daniele Magro 6 (2/3, 0/0), Daniele Cinciarini 4 (1/5, 0/4), Luca Pollone 0 (0/0, 0/1), Angelo Del chiaro 0 (0/3, 0/0), Alessio Sanviti 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 14 / 18 - Rimbalzi: 48 18 + 30 (Raphael Gaspardo 12) - Assist: 9 (Riccardo Tavernelli 3).

Daniele Mazzi