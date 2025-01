Pielle, vittoria in trasferta: domata Ravenna, terzo successo consecutivo. Finale 60-76

Livorno, 26 gennaio 2025 – Un’ottima Pielle domina al PalaCosta e centra la terza vittoria consecutiva. Una partita molto convincente per gli uomini di Campanella, che dopo aver sofferto il tiro da tre di Ravenna nel primo quarto (chiuso 19-14) prendono le misure e concedono solo 20 punti ai romagnoli nei quarti centrali, scavando un solco incolmabile.

Qualche brivido solo nell’ultimo quarto, quando con un parziale di 14-0 i padroni di casa sono tornati a -6 (53-59), prima di essere rispediti a distanza di sicurezza da Bonacini e Cepic (7 punti per lui nel quarto parziale).

La Pielle chiude con un discreto 11/29 dalla lunga distanza, concedendo solo 8 triple agli avversari, due delle quali a partita già finita. Oggi oltre alle prove eccezionali di alcuni interpreti è stata la difesa l’arma in più dei biancoazzurri, capaci di chiudere ogni linea di passaggio e difendere forte sul perimetro, concedendo ad un attacco da oltre 77 a gara solo 60 punti.

Molto bene anche a rimbalzo la Pielle che vince in modo netto la sfida per 35-23. I migliori della serata sono Bonacini, autore di 20 punti, 6 rimbalzi e 4 assist, e il lettone Hazners, capace di segnare 18 punti con un eccezionale 4/5 dalla lunga distanza.

Per Ravenna unico giocatore in doppia cifra Casoni con 15, mentre i pericoli pubblico Gay e Dron sono rimasti rispettivamente a 7 e 8 punti. Un successo fondamentale per i biancoazzurri che, con la sconfitta di Ruvo di Puglia contro Jesi, si trovano al terzo posto in solitaria, a sole due lunghezze dalla T Gema Montecatini.

Il tabellino

OraSì Ravenna - Toscana Legno Pielle Livorno 60-76 (19-14, 10-27, 10-14, 21-21)

OraSì Ravenna: Federico Casoni 15 (4/4, 2/4), Gabriel Dron 8 (2/4, 1/5), Riccardo Crespi 8 (4/6, 0/0), Alessandro Ferrari 8 (1/4, 2/4), Flavio Gay 7 (0/1, 2/8), Tommaso De Gregori 6 (2/3, 0/0), Kevin Brigato 3 (1/4, 0/3), Illya Tyrtyshnyk 3 (0/1, 1/2), Michele Munari 2 (1/3, 0/3), Lorenzo Allegri 0 (0/0, 0/0), Giacomo Montefiori 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 6 / 8 - Rimbalzi: 23 2 + 21 (Federico Casoni 6) - Assist: 17 (Gabriel Dron 8).

Toscana Legno Pielle Livorno: Davide Bonacini 20 (6/8, 2/2), Eduards Hazners 18 (1/2, 4/5), Daniel Donzelli 11 (1/3, 3/5), Mattia Venucci 9 (2/2, 1/6), Janko Cepic 8 (1/2, 1/4), Jacopo Vedovato 4 (2/4, 0/0), Ennio Leonzio 4 (1/1, 0/3), Alessandro Paesano 2 (1/3, 0/1), Maurizio Del testa 0 (0/0, 0/3), Luca Campori 0 (0/1, 0/0) Tiri liberi: 13 / 16 - Rimbalzi: 35 6 + 29 (Janko Cepic 7) - Assist: 7 (Davide Bonacini 4).