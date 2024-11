La Libertas sfiora l’impresa contro la capolista Rimini Sconfitta, ma buona prova e applausi dei tifosi

Livorno, 17 novembre 2024 – La Libertas lotta per tutta la gara contro la capolista Rimini. E a meno di un minuto dalla fine il risultato è 72-74. Gli amaranto vanno davvero vicini all’impresa contro la prima in classifica con una prestazione positiva che mette in luce le potenzialità della s uadra di Andreazza.

Poi nel momento cruciale della partita viene fuori la maggiore caratura di Rimini, ma il pubblico capisce e apprezza la prova della Libertas e tributa applausi nononstante la sconfitta. Per la Libertas bene Hooker, che chiude la prova con 24 punti finali e 2 su 7 da tre.

Il tabellino

Libertas Livorno - RivieraBanca Rimini 74-78 (19-25, 14-14, 17-18, 24-21)

Libertas Livorno 1947: Quinton Hooker 24 (8/11, 2/7), Adrian Banks 13 (3/7, 1/5), Ariel Filloy 13 (2/4, 3/9), Dorin Buca 9 (4/5, 0/0), Nazzareno Italiano 7 (3/3, 0/6), Tommaso Fantoni 5 (2/4, 0/0), Francesco Fratto 3 (0/0, 1/1), Gregorio Allinei 0 (0/1, 0/2), Andrea Bargnesi 0 (0/0, 0/0), Francesco Deri 0 (0/0, 0/0), Andrea Paoletti 0 (0/0, 0/0), Luca Tozzi 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 9 / 12 - Rimbalzi: 37 12 + 25 (Ariel Filloy 9) - Assist: 13 (Ariel Filloy 5).

RivieraBanca Basket Rimini: Pierpaolo Marini 25 (6/8, 3/5), Giovanni Tomassini 15 (4/7, 2/4), Justin Johnson 10 (3/9, 1/4), Gerald Robinson 10 (2/4, 1/3), Gora Camara 5 (2/2, 0/0), Alessandro Grande 5 (1/2, 1/3), Alessandro Simioni 5 (1/1, 1/3), Stefano Masciadri 3 (0/0, 1/2), Simon Anumba 0 (0/0, 0/1), Francesco Bedetti 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 10 / 17 - Rimbalzi: 31 6 + 25 (Justin Johnson 10) - Assist: 9 (Alessandro Grande 4).