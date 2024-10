Libertas, prima storica vittoria in A2: successo e sorrisi, ko Vigevano

Livorno, 6 ottobre 2024 – Se il primo amore non si scorda mai, anche la prima vittoria in A2 non è da meno. La Libertas muove la sua classifica e conquista i suoi primi due punti nella seconda serie nazionale contro Vigevano per 66-76. Un momento storico per gli amaranto, saliti al piano di sopra ma ancora alla ricerca dell’equlibrio.

Dopo un esordio difficile, con due sconfitte in due partite di cui una in casa, la squadra di Andreazza trova lontano da Livorno la vittoria inaugurale di questo torneo 2024 / 2025. E lo fa contro Vigevano, dove conquistare un successo non era affatto scontato.

Un’iniezione di fiducia fondamentale per Banks e soci alla luce appunto di un avvio stentato. Con gli zero punti in classifica che cominciavano a mettere ansia a un ambiente che cercava i sospirati primi due punti. Contro Vigevano la Libertas appare solida e in palla fin da subito, con il primo certamente non soporifero quarto che si chiude 22-23.

Il preludio di quella che sarà una battaglia condotta alla grande da una Libertas con un Banks in forma (19 punti con 4/6 da due) e un Hooker che fa il direttore d’orchestra in maniera convincente e che alla fine chiuderà con 5 assist. Una Libertas brava a non vacillare di fronte al parziale di Vigevano che porta al 41-36 dell’intervallo. Una serata in cui c’è da segnalare anche la doppia doppia di Italiano (18 punti con 10 rimbalzi e 4 / 7 da tre).

Ed è nell’ultimo quarto che la Libertas scava il solco: un parziale di 7-0 che porta il punteggio sul 62-70. A quel punto gli amaranto riescono ad amministrare e a cogliere i primi due storici punti in A2.

Il tabellino

Elachem Vigevano 1955 - Libertas Livorno 1947 66-76 (22-23, 19-13, 16-23, 9-17)

Elachem Vigevano 1955: Gabriele Stefanini 21 (2/10, 3/7), Myles Mack 15 (5/11, 1/4), Prince Oduro 12 (5/8, 0/0), Giacomo Leardini 7 (2/6, 1/4), Kristofers Strautmanis 5 (1/2, 0/0), Michele Peroni 3 (0/0, 1/4), Mihajlo Jerkovic 2 (1/1, 0/1), Filippo Rossi 1 (0/0, 0/0), Celis Taflaj 0 (0/0, 0/0), Matteo Galassi 0 (0/0, 0/1), Leonardo Oggioni 0 (0/0, 0/0), Francesco Tedoldi 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 16 / 19 - Rimbalzi: 34 7 + 27 (Prince Oduro 9) - Assist: 14 (Myles Mack 11).

Libertas Livorno 1947: Adrian Banks 19 (4/6, 1/1), Nazzareno Italiano 18 (1/2, 4/7), Quinton Hooker 14 (5/12, 1/5), Tommaso Fantoni 8 (4/6, 0/0), Gregorio Allinei 5 (1/1, 1/4), Ariel Filloy 5 (1/3, 1/8), Andrea Bargnesi 3 (0/0, 1/1), Francesco Fratto 2 (1/2, 0/1), Dorin Buca 2 (1/1, 0/0), Luca Tozzi 0 (0/0, 0/0), Andrea Paoletti 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 13 / 17 - Rimbalzi: 32 3 + 29 (Nazzareno Italiano 10) - Assist: 13 (Quinton Hooker 5).